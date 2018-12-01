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Hakkari- Van karayolu ulaşıma kapandı
Hakkari- Van Karayolu, kentte etkili olan yağışla birlikte meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Karayolları ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yol, yaklaşık 2 saat sonra tek yönlü ulaşıma açıldı.
Hakkari- Van karayolunun 7'nci kilometresindeki Depin mevkiinde bugün saat 09.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Dün akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmurun ardından gevşeyen kaya ve toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç konvoyları oluştu.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ve Hakkari Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu karayolu, yaklaşık 2 saat sonra tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Araçların kontrollü olarak geçiş yaptığı yolda, yetkililer sürücülere olası heyelanlara karşı uyarılarda bulundu.
HAKKARİ-ÇUKURCA YOLU SU ALTINDA
Hakkari ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı yağış nedeniyle derelerde taşma meydana gelirken, Hakkari-Çukurca karayolunun 2 ayrı noktası da su altında kaldı. Trafiğin kontrollü bir şekilde sağlandığı karayolunda, ekipler sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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