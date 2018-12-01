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Kredi çekip 'astronot yiyeceği' ekti, elinde kaldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çiftçilik yapan Zeliha Şoför (55), 15 dönümlük arazisine 10 bin TL banka kredisi çekerek, 'astronot yiyeceği' olarak da bilinen kinoa ekti. Büyük umutlar bağladığı ve hasat yaptığı 2 tona yakın kinoaya alıcı çıkmadı. Ürünü bozulmaması için oturma odasında muhafaza eden Zeliha Şoför, "Kinoa tohumu satarak ürünlerini alan bir dernekle iletişime geçtim. Kilosu 150 liradan tohumları aldım. 15 dönüm tarlama ektim. Türkiye Kinoa Yetiştiriciliği Derneği, 'Önceliği size tanıyacağız' dedi. Ama bekliyoruz gelmediler, mağduruz" dedi.
01 Aralık 2018 15:45
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Kredi çekip 'astronot yiyeceği' ekti, elinde kaldı

Sındırgı'nın kırsal Gölcük Mahallesi'nde Alzheimer hastası annesi ile yalnız yaşayan 55 yaşındaki Zeliha Şoför, alım garantisi olduğu ve yüksek gelir elde edildiğini öğrendiği, astronot yiyeceği olarak ta bilinen kinoaları 15 dönümlük arazisine ekti. Kinoa aların tohumları ve bakımları için bankadan da 10 bin lira kredi çeken Şoför, ürünlerini Ağustos ayı sonunda hasat ederek, tohumları temin ettiği ve ürünlerine alma garantisi veren Türkiye Kinoa Yetiştiriciliği Derneği'nden gelecek haberi beklemeye başladı. Ancak 3 ay geçmesine rağmen dernekten kimsenin gelip astronot gıdalarını almadığını söyleyen Şoför, umut ve parasını bağladığı 2 tona yakın ürününü ise bozulmaması için oturma odasında muhafaza etmeye başladı.

'ÜRÜNLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN 15 GÜN OVADA KALDIM'

Geçtiğimiz yıllarda mahalleden bazı komşularının da kinoa ekerek para kazandığını, bunu görünce kendisinin de kiona ekmeye karar verdiğini söyleyen Şoför, "Kinoa tohumu satarak ürünlerini alan bir dernekle iletişime geçtim. Kilosu 150 liradan tohumları aldım. 15 dönüm tarlama ektim. Dernek, 'öncelik size tanıyacağız' dedi. Ama bekliyoruz gelmediler, mağduruz. 10 bin lira kredi çektim bu ürünü ekmek için. Kinoa ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı çok çileli. Büyük çaba istiyor. 15 gün ovada kaldım. Tarlada yattım, yılanların içinde. Amelede bulamadım. 3-4 kat elden geçirdim. Derneğe sesleniyorum, ne olursunuz gelip alın bunları" dedi.

Borçlarını ödemek ve derman olsun diye çok para kazandırdığını düşündüğü kinoa ektiğini belirten Şoför konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kinoaları yağmur yağar, ürün hasar görür diye oturma odamda saklıyorum. Oturma odamı kullanamıyorum. Ürünler zarar görüp elimde kalmasın istiyorum."

DHA
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