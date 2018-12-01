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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi programı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi programı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirecek.
Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Buenos Aires'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ile de ikili görüşme yapması bekleniyor.
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