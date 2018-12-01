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Mevsim değişikliklerinde bağışıklığımızı güçlendiren besinler

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, mevsim değişikliklerinde bağışıklığımızı güçlendiren besinler konusunda uyardı.
01 Aralık 2018 18:48
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Mevsim değişikliklerinde bağışıklığımızı güçlendiren besinler

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, mevsim değişikliklerinde bağışıklığımızı güçlendiren besinler konusunda uyardı.

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bağışıklığı güçlendiren besinleri şöyle sıraladı;

"Mantar: İçerdiği selenyum ile beyaz kan hücrelerine hastalığı temizleyen sitokinlerin üretiminde yardım eder. Antimikrobiyal bir lif olan beta glukanı içerir, süper kahraman olarak görev yapan hücreleri aktive edip, enfeksiyonları yok eder.

Sarımsak: Sarımsak gibi güçlü kokuya sahip besinler içerdikleri antimikrobiyal bir kimyasal olan allisin sayesinde hastalıklarla mücadelede etkilidir. Yapılan bir çalışmada allisin suplemanı alan bireylerde %46 oranında daha az soğuk algınlığı görülmüş ve iyileşme sürecinin daha hızlı olduğu kaydedilmiştir. Günde 2 diş sarımsak tüketimi önerilir.

Yabani somon: Yapılan bir çalışmada D vitamini seviyeleri düşük olan bireylerde solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskinin yaklaşık %40 daha fazla olduğu saptanmıştır. D vitamini seviyelerini somonla arttırın. 100 gramlık bir somon 360IU D vitamini içerir, günlük 800-1000 IU D vitamini alımı tavsiye edilir.

Çay: Yapılan bir çalışmada günde beş bardak siyah çay tüketimi içerdiği theanine sayesinde 2 hafta sonunda vücudun bağışıklık sistemini 4 katına çıkardığı saptanmıştır. Çay aynı zamanda kateşin, epigallokateşin gibi serbest radikallere karşı savaşan kimyasallar içerir. Günde 1 ila 3 bardak arası siyah, yeşil veya beyaz çay için.

Yoğurt: Sindirim sistemi en büyük bağışıklık sistemi organlarından biridir. Yoğurt gibi fermente besinlerde bulunan prebiyotik ve probiyotiklerden zengin beslenerek hastalık yapan mikropları uzak tutmak gerekiyor. Günde en az 1 porsiyon tüketimi bağışıklık sistemi fonksiyonlarını arttıracaktır.

Bitter çikolata: Yüksek dozda kakao T yardımcı hücreleri destekler, enfeksiyonlara karşı savaşmak için bağışıklık sisteminin yeteneğini arttırır. Sağlıklı diyetlerde bitter çikolataya her zaman yer vardır.

İstiridye: İçerdiği çinko bağışıklık sistemi üzerinde hayati rol oynar. Çinko soğuk algınlığı ya da gribe neden olan bakteri ve virüslere karşı savaşmak için beyaz kan hücrelerini bir araya getirip, örgütler. Bir orta boy istiridye gün içinde almanız gereken nerdeyse tüm çinko ihtiyacını karşılar. 6 tanesi genel olarak bir porsiyon miktarı günlük ihtiyacın 5 katı kadar çinko içerir.

Badem: Kalp dostu badem bağışıklığı arttırıcı bir antioksidan olan E vitaminini içerir, solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı savaşır. Günlük E vitamini alımı için 1 porsiyon bademden daha fazlasına ihtiyaç vardır bu yüzden zenginleştirilmiş tahıllar, ayçiçeği tohumu, buğday tohumu veya şalgamın yeşil yaprakları gibi besinlerde tüketilmelidir.

Çilek: Yapılan çalışmalar güçlü bir antioksidan olan C vitamini alımının hastalık oluşumunu engellemediği ancak içerdiği C vitamini ile grip ya da soğuk algınlığının süresini ve şiddetini kısaltabildiği yönündedir. 1 su bardağı çilek günlük C vitamini ihtiyacının %160'ını karşılar. 10 tane çilek 1 büyük boy portakaldan daha fazla C vitamini içerir, kalorisi de daha düşüktür.

Tatlı patates: İçerdiği beta karoten vücudun savunma sistemlerini geliştirir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin büyüme ve gelişmesinde etkili olup, zararlı toksinleri nötralize eder. Tatlı patates ve havuç, bal kabağı, yumurta sarısı ve kavun diğer sarı/turuncu besinler en iyi beta karoten kaynaklarıdır.

Zencefil: Doğal bir ağrı kesici ve ateş düşürücü olup, hafif bir yatıştırıcı etkiye sahiptir. İçerdiği bir kimyasal ile soğuk algınlığına neden olan yaygın olarak görülen rhinovirüsler ile savaşır. Çaylarda rendelenmiş taze zencefil ya da kök zencefil kullanılabilir.

Bal: Boğaz ağrılarını yumuşatıcı özelliğe sahiptir. Antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde virüs, bakteri ve mantar gibi enfeksiyonlarla savaşır. Karabuğday balı en yüksek antioksidan seviyelere sahiptir."
İhlas Haber Ajansı
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