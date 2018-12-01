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28 Şubat mağduru, dolandırıcı çıktı
28 şubat dönemi mağduru olduğunu söyleyerek, Human Movie Team'e konuşan Adem Yıldız dolandırıcı çıktı
Human Movie Team iki gün önce yayımladığı videoda bir 28 Şubat mağdurunun hikayesini sosyal medyaya taşıdı.
Ancak videoda bir dergi dağıtımından dolayı, işkence gördüğünü, her gün dayak yediğini ifade eden Adem Yıldız dolandırıcı çıktı.
Adem Yıldız daha önce Bodrum'da kendisini kaymakam olarak tanıtmış ve kaymakam olarak ilçeyi yönetmişti. Yıldız, 2006 yılındaki olayda, sahte kaymakamlık yapmaktan dolayı gözaltına alınmıştı.
Sahte kaymakamla ilgili olarak Hürriyet Gazetesinde 2006 yılında çıkan haberi okumak için tıklayınız.
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