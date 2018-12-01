İki Bakanlığın logosu değişti

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından bakanlıkların sayısı 16'ya düşürülürken yeni sistemde de bakanlıkların yapılarından da değişikliğe gidildi. 16 bakanlığın amblem ve logolarının değiştirilmesi için de çalışma başlatıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Adalet Bakanlığı yeni logo çalışmasını tamamladı.

Bakanlığın yeni logosunda Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar da yer aldı.

Kırmızı beyaz renklerden oluşan yeni logonun tam göbeğinde yine adalet terazisi bulurken, terazinin üzerinde ay ve yıldız çevresinde ise Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yazıyor.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı da yeni logo çalışmasını tamamladı.

Bakanlığın yeni logosunda Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar da yer aldı.

Adalet Bakanlığı gibi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da logosu kırmızı beyaz renklerden oluşuyor. Logo içerisinde Ay ve yıldız, çevresinde ise Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı yazıyor.