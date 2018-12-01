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AK Parti: Ses kayıtları bize ulaştı, savcılığa bildirin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Aday adaylarımıza ve belediye başkanlarımıza ulaşan bazı insanların, 'kamuoyu araştırması yapıp AK Parti Genel Merkezi'ne sunduklarını' söyleyerek menfaat temin ettikleri yönünde bazı duyumlar alıyoruz"
01 Aralık 2018 16:26
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AK Parti: Ses kayıtları bize ulaştı, savcılığa bildirin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, aday adayları ve belediye başkanlarına ulaşan bazı kişilerin, "kamuoyu araştırması yapıp AK Parti Genel Merkezi'ne sunduklarını" söyleyerek, menfaat temin ettikleri yönünde duyumlar aldıklarını açıkladı.

Dağ, Manisa'nın Demirci ilçesinde vefat eden yakını emekli imam İbrahim Yörük'ün Alaca Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Daha sonra Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile yapımı devam eden kent merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Dağ, burada yaptığı açıklamada, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi kamuoyu araştırması yaptığını iddia eden kişi ve firmaların sayısının arttığını, bu konuda bazı suistimaller yaşandığını belirtti.

Geçen yıllardaki seçimlerde de benzer suistimallerle karşılaştıklarına işaret eden Dağ, şöyle konuştu:

"Aday adaylarımıza ve belediye başkanlarımıza ulaşan bazı insanların, 'kamuoyu araştırması yapıp AK Parti Genel Merkezi'ne sunduklarını' söyleyerek menfaat temin ettikleri yönünde bazı duyumlar alıyoruz. Aday adaylarımız ve belediye başkanlarımızdan bu tarzda kişilere taviz vermemelerini, bunlarla irtibat içinde olmamalarını, kendilerini arayanlar varsa bunları savcılığa ve AK Parti Genel Merkezi'ne bildirmelerini istiyorum. Bu tip olaylara ilişkin ses kayıtları bize ulaştı. Bu konuda adaletten sapmadan, hakka ve hukuka uygun karar vermeye gayret ediyoruz. Birilerinin bu parti üzerinden menfaat temin etmesine hiçbir şekilde gönlümüz razı değil. Bunlara karşı duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyarız. Bu konuda bize gelenleri adli makamlarla doğrudan paylaşıyoruz."

- İttifak görüşmeleri

Yerel seçimler için AK Parti ve MHP arasında yürütülen ittifak görüşmelerinin devam ettiğini bildiren Dağ, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Amerika temaslarının ardından yurda dönmesiyle iki genel başkanın bir araya geleceğini, görüşmelerin net bir pozisyona ulaşacağını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin aday gösterilmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nihat Bey, belediyecilik anlamında Denizli'de önemli hizmetler yapmıştır. Belediyeciliği bilen, bu konuda bir vizyon ortaya koymuş bir yapıya sahip. Ekonomi Bakanlığı döneminde de İzmir'e önemli hizmetler yapmıştır. Bölgeyi iyi bilen birisi. Kendisi ile beraber güzel bir kampanya dönemi geçireceğiz. Nihat Bey çok güzel söyledi, İzmir'e kendimizi vereceğiz."

Anadolu Ajansı
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