1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Et ve et ürünleri üretimi 'mesleki eğitim' kapsamına alındı
01 Aralık 2018 16:44
Yazdır
Et ve et ürünleri üretimi 'mesleki eğitim' kapsamına alındı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), giderek güçlenen et ve et ürünleri üretimi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitimde gıda teknolojisi alanı altında "et ve et ürünleri üretimi teknolojisi" dalı açılması kararlaştırıldı.

MEB, NAMET Entegre Et ve Et Ürünleri Tesisleri ile Gıda Teknolojisi alanında eğitim vermek üzere "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü imzaladı.

İş birliği protokolüne, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Recep Altın ve NAMET Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kayar imza koydu.

İmza törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin ve NAMET Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

İş birliği protokolü kapsamında, mesleki eğitimde gıda teknolojisi alanı altında "et ve et ürünleri üretimi teknolojisi" dalı açılacak ve öğretim programı sektörle iş birliği içerisinde hazırlanacak.

Eğitimler, Şanlıurfa ve Kocaeli illerinde MEB'in belirleyeceği Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde verilecek. NAMET, her iki okulda atölye ve laboratuvar donatımlarını yapacak ve öğretmenlerin iş başı ve hizmet içi eğitimlerini üstlenecek.

Öğrencilerin beceri eğitimi ve stajları, NAMET üretim tesislerinde gerçekleştirilecek ve alan öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında yüzde 100 istihdamları firma tarafından sağlanacak. Ayrıca bu alanda eğitim alan başarılı öğrencilere NAMET tarafından burs desteği sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, "et ve et ürünleri üretimi teknolojisi" dalı mezunu öğrencilerin gıda sektöründe "gıda kalite kontrol" ve "gıda işleme alanlarında" çalışabileceğini bildirdi.

Üretim artıyor

Kırmızı et üretimi, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında artışla 1 milyon 173 bin ton olarak gerçekleşti. 2018'de bu üretimin 1 milyon 350 bin tona yükselmesi bekleniyor.

İş birliği kapsamında, giderek güçlenen et ve et ürünleri üretimi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,306 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Görevde yükselme ile 513 şube müdürü atama sonuçları
30 Kasım 2018 17:05		 MEB, 594 öğretmeni yurt dışında görevlendirecek
30 Kasım 2018 16:53
Et ve et ürünleri üretimi 'mesleki eğitim' kapsamına alındı
29 Kasım 2018 10:25		 Bakan Selçuk: Bırakın çocuklar kendi zamanlarını yaşasınlar
28 Kasım 2018 17:45
MEB, 2019 sınav takvimini yayımladı
28 Kasım 2018 10:29		 Okul müdürlerine CEO modeli
28 Kasım 2018 09:00
Milli Eğitim 'deha' arıyor
27 Kasım 2018 08:05		 MEB'in tüm bilişim portalları tek platformda toplandı
26 Kasım 2018 12:24
Milli Eğitim Bakanlığı LGS tarihini belirledi
26 Kasım 2018 09:25		 Bakan Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti
24 Kasım 2018 12:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
3.600 ek gösterge artışında niçin yol alınamıyor?
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Yıldırım'ın makamına talip çok
Yoğun kar yağışı yolları kapattı!
Elektrik tesisatı için gittiği evde kendini astı
Süre doldu, istifalar art arda geldi
15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?
Sıcaklıklar artacak, yağışlar devam edecek-Haritalı
Kulislere göre CHP'nin kesinleşen adayları
2 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 1
facundo campazzo 1
faturanın üzerindeki ayak izi 1
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 1
murabaha 2
Kuran-ı Kerim 2
28.11.2018 lokomotiv moskova vs galatasaray maçı 1
bel tutulması 1
tevliye 2
28.11.2018 kulüpler birliği açıklaması 1
SON İLANLAR
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
Sapanca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İmranlı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Niğde Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam