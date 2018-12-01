OHAL Komisyonu'nun Gümrük Bakanlığı personeline dair kararı

695 sayılı KHK ile ihraç edilen personelin dosyasını görüşen OHAL Komisyonu, göreve iade kararı verdi.

OHAL Komisyonu, karar gerekçesinde, yürütülen soruşturma sonrasında kovuşturmaya yer olmadığına dair alınan karar ve Bakanlığın herhangi bir olumsuz görüş beyan etmemesine yer verdi.

İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI

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