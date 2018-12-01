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2018-YDS/3 sınavı yarın yapılacak
2018-YDS/3 sınavı yarın yapılacak
2 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2018-YDS/3 Adaylarımıza Hatırlatma!
2 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2018-YDS/3) girecek tüm adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar dileriz.
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