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Saadet Partisi ittifaka kapıyı kapattı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Her ilde, ilçede, beldede seçime gireceğiz. Adaylarımız arasında elbette önemli sayıda hanım adaylarımız da olacak. Biz toplumumuzun tamamına hitap ediyoruz. Onların da fikirlerinden, emeklerinden, düşüncelerinden faydalanacağız"
01 Aralık 2018 16:52
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Saadet Partisi ittifaka kapıyı kapattı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Her ilde, ilçede, beldede seçime gireceğiz. Adaylarımız arasında elbette önemli sayıda hanım adaylarımız da olacak. Biz toplumumuzun tamamına hitap ediyoruz. Onların da fikirlerinden, emeklerinden, düşüncelerinden faydalanacağız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin bir otelde düzenlenen İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısında yaptığı konuşmada, çok badireli bir dönemde önemli bir seçime gidildiğini söyledi.

Mahalli idarelerde parti olarak halka güven telkin etme durumunda olduklarını belirten Karamollaoğlu, şunları belirtti:

"Biz mahalli idare seçimlerinde ittifak yapmıyoruz, yapmadık, yapmayacağız. Bunu çok açık, net olarak söylüyoruz. 'Dirsek teması' sözünü birileri alıp yanlış noktalara çekmesin. Dirsek teması elbette yapacaksınız. Bizim adayımıza başkalarının oy vermesini sağlamak için yapacaksınız, başkalarına oy toplamak için değil. Her yerde seçime gireceğiz. Her ilde, ilçede, beldede seçime gireceğiz. Adaylarımız arasında elbette önemli sayıda hanım adaylarımız da olacak. Biz toplumumuzun tamamına hitap ediyoruz. Onların da fikirlerinden, emeklerinden, düşüncelerinden faydalanacağız. Onlar da bu topluma fayda sağlayacak."

Karamollaoğlu, düne kadar Saadet Partisi ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen sağlam karakterli, millete hizmet edecek, dürüst, kapısını herkese açık tutan, kamplaşmadan uzak kalacak ve beldesini, ilçesini, ilini yaşanabilir bir hale getirecek belediye başkanına ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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