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Konyalı uzman çavuşa gazilik beratı

Beyşehir ilçesinde yaşayan ve Mardin'deki terör operasyonunda yaralandıktan sonra malulen emekli edilen Jandarma Uzman Çavuş Hakan Akbulut'a gazilik beratı takdim edildi
01 Aralık 2018 17:00
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Konyalı uzman çavuşa gazilik beratı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Uzman Çavuş Hakan Akbulut'a gazilik beratı düzenlenen törenle verildi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, Uzman Çavuş Hakan Akbulut'un terörle mücadele yaralanarak gazilik mertebesine ulaştığını söyledi.

Türk milletinin asker bir millet olduğunu, gazi ve şehit olmaktan bir saniye bile geri durmayacağını vurgulayan Toprak, şunları dile getirdi:

"İşte bunun ispatlarından birisi de Hakan kardeşimdir. Kendisi el yapımı patlayıcıya maruz kaldı. Gazi olarak hayatına devam ediyor. Buraya, Hakan'ın 1 Mayıs 2016'da hendek operasyonlarında hak ettiği gazilik beratı ve madalyasını takmak için geldik."

Vali Toprak, Akbulut'a "Memleket için hayatını hiçe sayarak büyük kahramanlıklar sergiledin ve gazilik unvanını hak ettin. İnşallah bundan sonra ailenle mutlu huzurlu bir hayat devam ettirirsin." diyerek gazilik madalya ve beratını verdi.

Törene, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yağşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Beyşehir Temsilcisi Rasık Can ve Akbulut'un ailesi katıldı.

Uzman çavuş Akbulut, 1 Mayıs 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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