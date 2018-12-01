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FETÖ davalarında, Bylock hangi halde kanıt değil?

Adalet Bakanlığının, FETÖ'cü Akın İpek'in iadesi için İngiltere'ye gönderdiği resmi yazışmalar arasında yer alan bir belgede, Bylock'un suç teşkil eden ve gizli eylemler yürütmek amacıyla kullanılmadığı sürece kanıt olarak kullanılmadığına yer verildi.
01 Aralık 2018 17:08
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FETÖ davalarında, Bylock hangi halde kanıt değil?

Bilindiği üzere, İngiltere, FETÖ'cü Akın İpek'in iadesini reddetmişti. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığının, iade için İngiltere'ye gönderdiği belgeler arasında bazı durumlar halinde, FETÖ davalarında mahkumiyet verilen kararların bozulduğuna yer verildi.

Odatv'den Müyesser Yıldız'ın yayımladığı resmi yazı şu şekilde:

"(i) Türkiye'deki mahkemeler FETÖ üyeliği ve yöneticiliği suçlamalarıyla 31,400 'mahkumiyet' kararı verirken (CMK 314/1 ve 2. Maddeler), mahkemelerin aynı ceza kanunu maddeleri kapsamında herhangi bir suç tespit etmeyip, beraat kararı verdiği davaların sayısı 10,657'dir.

(ii) Türk Ceza Kanunun 309. Maddesi (Anayasal düzene karşı işlenen suçlar) kapsamında görülen davalarla ilgili olarak, mahkemeler 190 davada'ceza vermiş' ve 632 tanesi beraatle sonuçlanmıştır.

(iii) FETÖ davaları ile ilgili Temyiz mahkemesi Yargıtay'dır ve 2018 yılının başından beri yerel mahkemeler tarafından verilen kararların yaklaşık olarak yüzde 40'ını aşağıda belirtilen FETÖ davalarındaki ihlaller nedeniyle 'bozmuştur'

(a) Sanığın Fetullah Gülen ve örgütüne (FETÖ) sempati duymasına dayalı mahkumiyetler/cezalar.

(b) ByLock, 'FETÖ üyeleri arasında haberleşme amaçlı kullanılan bu uygulama. Yazışmaların içeriği FETÖ'nün gizli amaçlarını gerçekleştirmek için hayati öneme haiz suç teşkil eden ve gizli eylemler yürütmek amacıyla kullanılmadığı sürece, bir kanıt olarak kullanılamaz...'

(c) FETÖ'ye finansal destek sağlamayı içeren herhangi bir eylem kendi başına FETÖ üyeliğine kanıt teşkil etmek için kullanılamaz.

(d) Mahkümiyet kararları sadece polis tarafından elde edilen tanık ifadelerine ve diğer kanıtlara dayandırılamaz. Mahkeme sanıklar tarafından sunulan her türlü kanıtı talep etmeli ve dinlemelidir."
Memurlar.Net
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