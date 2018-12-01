Kayıp lise öğrencisi bulundu

Afyonkarahisar'da "Okula gidiyorum" diye köydeki evinden ayrılan ve 11 gündür kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Ömür A, Antalya'da bulunarak ailesine teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanpaşa ilçesinin Bulca köyünde 11 gün önce evden ayrılan Ömür A'nın cep telefonu sinyalinin Antalya'da alındığını belirledi.

Arkadaşının evinde misafir olarak kaldığı tespit edilen öğrenci, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak ailesine haber verildi.

Yakınları, Ömür A'yı Afyonkarahisar'a getirdi.

Kayıp öğrencinin amcası Recep A, Ömür'ün okulda yaşadığı bir problemden dolayı kendi aldığı kararla Antalya'ya gittiğini belirterek "Ömür'ün bulunmasında yardımcı olan emniyet güçlerimize ve sosyal medyada destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Onlar da bizimle birlikte 11 gündür Ömür'ün bulunması için büyük çaba gösterdiler. Yeğenim derslerinde çok başarılı ve burs alan bir öğrenciydi. Okula devam edip etmeme konusunda da henüz karar vermiş değiliz. Biz ailesi olarak onun okuluna gitmesini istiyoruz." dedi.