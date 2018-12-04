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KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
2016'ya nazaran 2018 KPSS'ye giren aday sayısı tüm eğitim düzeylerinde azaldı.
2016 KPSS'ye nazaran 2018 KPSS'de lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeylerinde, sınava giren aday sayısı azaldı
LİSANS
2016 yılında, GY GK'nin ana KPSS testlerine katılan aday sayısı 1 milyon 230 bin iken bu sayı 2018 yılında 1 milyon 174 bin adaya düşmüştür. Eğitim Bilimleri testine katılan aday sayısın da 457 bin'den 416 bine düşmüştür.
ÖNLİSANS
2016 yılında önlisans düzeyinde KPSS'ye giren aday sayısı 1 milyon 279 bin iken, bu sayı 2018 yılında 749 bine düşmüştür.
ORTAÖĞRETİM
2016 yılında sınava giren aday sayısı 3 milyon 293 bin iken bu sayı 2018 yılında 1 milyon 24 bine düşmüştür.
SINAVA GİREN TOPLAM ADAY SAYISI
Sınava giren toplam adayı sayısı da 2016 yılında 5 milyon 803 iken, bu sayı 2018 yılında 2 milyon 2 milyon 947'ye düştü
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