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Antrenör ve spor uzmanı adaylarından Gençlik Bakanlığına tepki

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1800 antrenör ve 1400 spor uzmanı alımında sözlü sınavları geçen hafta açıkladı. ama Bakanlık puanları dahi açıklamadı. Bir çok aday tepkili!
02 Aralık 2018 10:02
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Antrenör ve spor uzmanı adaylarından Gençlik Bakanlığına tepki

Gençlik ve Spor Bakanlığı 7/5/2018 tarihinde yayımladığı ilanla 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı alacağını duyurmuştu. Tıklayınız.

İlan metninde taban puan olarak 50 belirlenmiş ve en yüksek puanlaı beş katı adayın 15 farklı merkezde 16 komisyon tarafından sözlü sınava alınacağı duyurulmuştu.

İlan metnine göre, başarı puanının hesabında sadece sözlü sınav puanı esas alınacaktı. Daha önce Danıştay Başkanlığı, KPSS ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşmayan başarı puanı hesabını iptal etmişti. Tıklayın.

Diğer taraftan, tepkilerden çekinen Gençlik ve Spor Bakanlığı adayların sözlü sınav başarı puanlarını dahi yayınlamamıştır. Yüzlerce aday, KPSS başarı puanı hiç dikkate alınmadan açıklanan sonuçlardan dolayı memnniyetsizliğini dile getiriyor.

Memurlar.Net
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