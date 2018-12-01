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Emniyetten kış lastiğinin önemine ilişkin video

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan videoda, araçlarda kış lastiği kullanmanın önemi vurgulandı
01 Aralık 2018 18:24
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Emniyetten kış lastiğinin önemine ilişkin video

Emniyet Genel Müdürlüğünce, araçlarda kış lastiği kullanmanın önemine ilişkin bir video yayımlandı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağladığı vurgulandı.

Yaz lastiği ile kış lastiğinin yol tutuşları arasındaki farkın uygulamalı olarak gösterildiği videoda, kış lastiği kullanılan aracın karlı zeminde zorlanmadan ilerlediği görüldü.

Videoda, kışlık, yazlık ve dört mevsim lastiklerin fren mesafelerindeki fark da uygulamalı olarak gösterildi.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatılan paylaşımda, vatandaşlardan kış şartlarına uygun lastik kullanmaları istendi.


Emniyetten kış lastiğinin önemine ilişkin video
Anadolu Ajansı
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