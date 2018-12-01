Ak Parti'nin, İstanbul'un 39 ilçesindeki adayları

Ak Parti'de aday belirleme çalışmaları devam ediyor.
Şuana kadar sadece 60 ildeki adaylar açıklandı. İlçelere dair ise bir açıklama
yapılmadı.
Memurlar.net'e ulaşan bilgilere göre, İstanbul'daki 39 ilçede aşağıdaki
isimler aday gösterilecek.
Şuanki başkan Mevlüt Uysal Küçükçekmece'den, KİPTAŞ Genel Müdürü Ümraniye'den, TOKİ Başkanı Fatih ilçesinden
aday gösterilecek
1- ADALAR
ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL
İLÇE BAŞKANI - AVUKAT
2- ARNAVUTKÖY
AHMET HAŞİM BALTACI
ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI
3- ATAŞEHİR
İSMAİL ERDEM
SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI
4- AVCILAR
İBRAHİM ULUSOY
AVCILAR MURAT KÜLÜK DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ
5- BAĞCILAR
LOKMAN ÇAĞRICI
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI
6- BAHÇELİEVLER
EYYÜP KARAHAN
İ. B. B. GENEL SEKRETER YARDIMCISI
7- BAKIRKÖY
ALİ TALİP ÖZDEMİR
ÇEVRE ESKİ BAKANI - BAKIRKÖY BELEDİYE ESKİ BAŞKANI
8- BAŞAKŞEHİR
BAYRAM ŞENOCAK
İSTANBUL İL BAŞKANI
9- BAYRAMPAŞA
ATİLLA AYDINER
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI
10- BEŞİKTAŞ
FERŞAT YILDIRIM
BEŞİKTAŞ İLÇE BAŞKANI
11- BEYKOZ
MURAT AYDIN
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI
12- BEYLİKDÜZÜ
MUSTAFA NECATİ IŞIK
BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANI
13- BEYOĞLU
HAYDAR ALİ YILMAZ
26. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
14- BÜYÜKÇEKMECE
VELİTTİN KÜÇÜK
2009 MHP BAŞKAN ADAYI
15- ÇATALCA
MESUT ÜNER
ÇATALCA İLÇE BAŞKANI
16- ÇEKMEKÖY
AHMET POYRAZ
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI
17- ESENLER
MEHMET TEVFİK GÖKSU
ESENLER BELEDİYE BAŞKANI?
18- ESENYURT
AZMİ EKİNCİ
26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
19- EYÜPSULTAN
DENİZ KÖKEN
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ
20- FATİH
ERGÜN TURAN
TOKİ BAŞKANI
21- GAZİOSMANPAŞA
HASAN TAHSİN USTA
G. O. P. BELEDİYE BAŞKANI
22- GÜNGÖREN
BÜNYAMİN BAŞ
GÜNGÖREN İLÇE BAŞKANI
23- KADIKÖY
ÖZGÜL ÖZKAN YILMAZ
İSTANBUL KALKINMA AJANSI - GENEL SEKRETERİ
24- KAĞITHANE
MEVLÜT ÖZTEKİN
KAĞITHANE İLÇE BAŞKANI
25- KARTAL
TEMURHAN YILDIZ
İŞ ADAMI
26- KÜÇÜKÇEKMECE
MEVLÜT UYSAL
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
27- MALTEPE
KADEM EKŞİ
İŞ ADAMI
28- PENDİK
AHMET CİN
İL BAŞKAN YARDIMCISI
29- SANCAKTEPE
FAZLI KILIÇ
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI
30- SARIYER
AHMET MİSBAH DEMİRCAN
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI
31- SİLİVRİ
MUTLU BOZOĞLU
SİLİVRİ İLÇE BAŞKANI
32- SULTANBEYLİ
HÜSEYİN KESKİN
SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI
33- SULTANGAZİ
CAHİT ALTUNAY
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
34- ŞİLE
İLHAN OCAKLI
ŞİLE İLÇE BAŞKANI
35- ŞİŞLİ
ÖMER FUAT GÜNDAY
ŞİŞLİ İLÇE BAŞKANI
36- TUZLA
ŞADİ YAZICI
TUZLA BELEDİYE BAŞKANI
37- ÜMRANİYE
İSMET YILDIRIM
KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ
38- ÜSKÜDAR
HİLMİ TÜRKMEN
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI
39- ZEYTİNBURNU
ÖMER ARISOY
KÜLTÜR ve TURİZM BAKAN YARDIMCISI