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Engelli kamu görevlileri yarın izinli olacak
Yarın, Genelge hükmü gereğince, kamuda çalışan tüm engelliler idari sayılacak
Mülga Başbakanlığın 2002/58 sayılı Genelgesi gereğince, yarın için tüm engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacak
İŞTE MÜLGA BAŞBAKANLIĞIN İLGİLİ GENELGESİ
B A Ş B A K A N L I K
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-20515 03 ARALIK 2002
Konu :
GENELGE
2002/58
3- Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi özürlüler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaktır.
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