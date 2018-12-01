|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Iğdır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Koyun sürüsüne çarpan iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı
Iğdır'da koyun sürüsüne çarpan iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Iğdır-Ağrı kara yolunun Suveren köyü mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 55 AAD 65 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 F 8947 plakalı otomobil, koyun sürüsüne çarptı.
Savrularak çarpışan iki araçtaki ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çok sayıda koyunun telef olduğu kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bu haber 421 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR