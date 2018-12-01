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Alkollü sürücü kazaya karıştı, Yargıtay 'kusursuz' buldu

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, karıştığı trafik kazasında hiçbir kusuru olmayan sürücünün, sırf alkollü olması nedeniyle aracında oluşan hasarın kasko şirketince karşılanmamasını yasaya aykırı buldu.
01 Aralık 2018 19:41
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Alkollü sürücü kazaya karıştı, Yargıtay 'kusursuz' buldu

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, karıştığı trafik kazasında hiçbir kusuru olmayan sürücünün, sırf alkollü olması nedeniyle aracında oluşan hasarın kasko şirketince karşılanmamasını yasaya aykırı buldu. Yüksek mahkeme; sürücünün alkollü olmasının, tek başına zararın teminat dışı kalmasını gerektirmeyeceğine hükmetti.

İstanbul'da 25 Ekim 2015'te meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine gelen trafik polisi, aracında büyük çapta maddi hasar meydana gelen sürücünün 1.29 promil alkollü olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, diğer araç sürücüsü yüzde 100 kusurlu bulundu. Kaza raporunu eline alan kazazede sürücü, kaskolu aracında oluşan 57 bin liralık maddi hasarın karşılanması için Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti'nin yolunu tuttu. Davacı sürücü, kaza anında vücudunda 1.29 promil alkol bulunduğunu, ancak kaza tespit tutanağındaki belirlemelerden de anlaşılacağı üzere olayın alkolün etkisi ile gerçekleşmediğini kaydetti. Davacı sürücü, Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatları çerçevesinde davalı mswtuhf şirketinin hasar tazminatını ödemesi gerektiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 57 bin TL'nin sigorta şirketinden tahsiline karar verilmemesini talep etti. Sigorta şirketinin avukatı ise yaptığı savunmada; kaza sırasında sürücü davacının 1.29 promil alkollü olduğunun belirlendiğini, zaten bu konuda uyuşmazlık bulunmadığını, bu durumda meydana gelen hasarın sigorta teminatı kapsamı dışında bulunduğunu ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini istedi.

Heyet, davayı reddetti. Hakem Heyeti Kararına itiraz eden davacı sürücü, istinaf yasa yoluna başvuruldu. İstanbul Adliyesi 8. Hukuk Dairesi, davacının olay sırasında yasal limiti aşacak şekilde alkollü olması nedeniyle meydana gelen hasarın sigorta teminatı kapsamı dışında bulunduğunun açık olduğuna dikkat çekti. Daire, Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti'nce davanın reddine karar verilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından; yerinde görülmeyen istinaf talebinin reddine hükmetti. Kararı davacı avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 17. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek mahkeme, sürücünün sırf alkollü olması sebebiyle zararının karşılanmamasını yasaya aykırı buldu. Sürücünün alkollü olmasının tek başına zararın teminat dışı kalmasını gerektirmeceğinin altı çizilen Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Somut olayda, meydana gelen trafik kazasında sigortalı, 1.29 promil alkollü bulunmuştur. Kaza tespit tutanağında, tüm kusurun karşı araç sürücüsünde olduğu belirtilmiştir. Ekper raporunda da yüzde 100 kusurun karşı tarafta olduğu açıklanmıştır. Mahkemece de kusur araştırması yapılmadığına göre, olayda hiç bir kusuru olmayan sigortalının sırf alkollü olması nedeniyle rizikonun teminat dışı olarak kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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