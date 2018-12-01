Limon ihracatında yüzler gülüyor

Türkiye'nin 10 aylık limon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 artarak 249 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2017'de 295 milyon dolarlık limon ihracatı yapıldı.

Geçen yıl limon ihracatının 200 milyon dolarlık kısmı ocak-ekim döneminde gerçekleştirildi. İhracat bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 25 artarak 249 milyon 545 bin dolara yükseldi.

Dış satım miktar bazında ise yüzde 37 artışla 330 bin tondan 453 bin 207 tona çıktı.

Limon ihracatında ilk sırayı 55 milyon 330 bin dolarla Rusya aldı. Bu ülkeyi 32 milyon 195 bin dolarla Irak ve 23 milyon 571 bin dolarla Romanya izledi.

Hedef 350 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, narenciye sektöründeki üretim artışının sevindirici olduğunu söyledi.

Portakal ve mandalinanın yanında limon rekoltesinde de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış olduğunu ifade eden Uçak, Türk narenciyesinin 65 ülkede sofraları lezzetlendirdiğini dile getirdi.

Bu yıl ürün bolluğuna bağlı olarak fiyatların bir miktar düştüğüne işaret eden Uçak, şöyle konuştu:

"Baktığınız zaman narenciye rekoltesi dünya genelinde yüksek. Yeni pazar arayışımız ve mevcut pazarlardaki artış sayesinde ihracatımız yükseliş trendinde. Geçen yıla göre yüzde 25'lik bir artış söz konusu. Kütdiken çeşidinde hasat başlarsa limon ihracatımız daha da artacaktır. Hasadı devam eden limonda yıl sonuna kadar 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Uçak, Akdeniz'e kıyısı olan illerde ihracatlık limon üretiminin fazla olduğunu, Mersin, Adana, Antalya, Hatay ve Muğla bölgesinde yetiştirilen limonlara yurt dışından yoğun talep geldiğini söyledi. Uçak, havaların mevsim normallerine dönmesiyle hem limonda hem de diğer narenciye ürünlerinde iç tüketimin de artacağını dile getirdi.

Paketleme tesislerinde ihracat mesaisi

Türkiye'nin farklı noktalarından İzmir Seferihisar'daki paketleme tesisine getirilen limonlar, burada işçiler tarafından yapraklarından temizleniyor. Suyla yıkanan limonlar büyüklüklerine göre tasnif edildikten sonra kasalara konuluyor, ardından tırlarla hem iç hem de dış pazara sevk ediliyor.