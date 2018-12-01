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Hakkari'de bazı uçak seferleri iptal edildi
Kar nedeniyle 6 köy ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı, bazı uçak seferleri iptal edildi
Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı dolayısıyla il merkezinde 3 köy ve 13 mezra ile Yüksekova ilçesindeki 3 köy ve 12 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan Ankara ve İstanbul seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.
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