|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Erdoğan - Trump görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüyor.
Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile TSİ 20.35'de başlayan görüşmesi basına kapalı şekilde sürüyor.
Bu haber 1,940 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR