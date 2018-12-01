Üniversite öğrencilerinden Hakkari'ye kitap yardımı

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Hakkari Yüksekova Adaklı Köyü Kütüphanesi'ne 20 koli kırtasiye malzemesi gönderdi.

MAKÜ öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Burdur esnafı, Burdur Belediyesi ve Gençlik Merkezi'nden temin ettikleri kitap ve kırtasiye malzemelerini Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderdi.

MAKÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü son sınıf öğrencilerinden Bayram Kendirli, "Sosyal medyada Hakkari Yüksekova İlçesi Adaklı Köyü İlkokulunda kütüphane kurulduğu ve kitap ihtiyacı olduğuna dair bir paylaşım gördük. Okul psikolojik danışmanı Uğur hoca ile iletişime geçerek öğrencilerin kitaplara, kırtasiye malzemelerine ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Ders hocamız Mehmet Ali Çakır'la birlikte bu çalışmamızı başlattık. Bu çalışma kapsamında 4 Kasım'da yapılan KPSS'ye giren adayların sınav çıkışında kalemlerini aldık. Burdur Belediyesi'nden, Burdur esnafından kitap ve kırtasiye temin ettik. Toplamda 20 koliyi buldu. Bizlere destek olan Burdur Belediyesi, Burdur Gençlik Merkezi, Burdur esnaflarına teşekkür ediyoruz. İnsanlara yardım etmek istiyorsanız mesafelerin hiçbir önemi yok. Yeter ki vicdanımızda hissedelim" dedi.

MAKÜ öğretim görevlisi Mehmet Ali Çakır da "Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin temel amacı öğrencilerde sosyal bir bilinç uyandırma, toplumsal olaylara ve sorunlara farkındalık kazandırma. Daha önce LÖSEV'le ilgili bir etkinlik düzenlenmişti. Şimdi de Hakkari'ye kitap topladılar. Başlangıçta inanın ben de bu kadar kitap toplanacağını beklemiyordum. Bir kütüphaneyi dolduracak kitap toplamışlar. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplanan kitaplar ve kırtasiye malzemeleri öğrenciler tarafından paketlenerek PTT Kargo aracılığıyla Hakkari Yüksekova İlçesi Adaklı Köyü'ne gönderildi.