Otomobil çiçek açtı!

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Büyükşehir Belediyesi vatandaş iş birliğiyle hurda bir otomobil rengarenk boyanıp, üzerine başta çiçek ve çeşitli motifler çizildikten sonra bir parka konularak çiçeklik olarak kullanılmaya başlandı.

Efeler Mahallesi'ndeki atölyesinde 10 yıldır otomobillerin tamir ve bakım işiyle uğraşan İhsan Metinkale, bir müşterisinden kullanılamayacak durumdaki otomobilini satın aldı. Satın aldığı otomobilin üzerindeki sağlam, işe yarayacak parçaları çıkartan Metinkale, karoserini Ahmet Emin Arkayın Parkı'nda değerlendirmek için bir süre önce Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Metinkale'nin bu önerisini kabul edip, otomobilin karoserini çiçeklik olarak parkta değerlendirmeye karar verdi. Belediye ekipleri, hurda aracın boyanması için gereken malzemeleri temin etti. Ardından Metinkale ve belediye ekipleri tarafından aracın ilk boyaması yapıldı. Daha sonra belediyeden gelen başka bir ekip üzerine başta çiçek olmak üzere rengarenk çeşitli motifler çizdi. Ardından parka yerleştiren otomobile çeşitli çiçekler dikildi.

Rengarenk çiçekliğe dönüştürülerek, parka yerleştirilen otomobili, görenler beğendi.