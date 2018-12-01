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G-20'nin 2019 ve 2020 dönem başkanları belli oldu
G20 dönem başkanları açıklandı: 2019 Japonya, 2020 Suudi Arabistan
En gelişmiş ekonomiye sahip 20 ülkenin oluşturduğu G20 teşkilatının 2019 dönem başkanının Japonya, 2020 dönem başkanının Suudi Arabistan olduğu açıklandı.
Bu yıl dönem başkanı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te toplanan G20 Zirvesi'nde önümüzde iki döneme başkanlık edecek ülkeler belirlendi.
G20 teşkilatının 2019 dönem başkanının Japonya, 2020 dönem başkanının Suudi Arabistan olduğu açıklandı.
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