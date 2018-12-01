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Türkiye'nin 'lale' figürlü tanıtım logosu değişiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tanıtım stratejisi çalışmaları kapsamında "Turkey Home" kampanyası etrafında şekillenen sloganı ve yaklaşık 18 yıldır kullanılan "lale" figürlü Türkiye logosunu değiştirmek için 2019 yılı ocak ayında reklam ihalesine çıkacak. Şartnameye göre ihaleye son 2 yılda ortalama cirosu en az 2.5 milyon dolar olan firmalar katılabilecek
01 Aralık 2018 21:08
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Türkiye'nin 'lale' figürlü tanıtım logosu değişiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla Türkiye'nin yeni tanıtım stratejisini hazırlamak üzere başlatılan çalışmalarda bir süre önce önemli bir adım atıldı.

Yeni bir tanıtım logosu ve sloganla "Türkiye" markasını oluşturmak üzere harekete geçen Bakanlık, 2019 yılı için çıktığı "yurt dışı reklam ihalesi" duyurusunda bu unsura da yer verdi.

Tanıtma Genel Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan şartnamede, "Türkiye'nin yeni marka kimliğinin ve konumlandırma stratejisinin oluşturulması" amacıyla ihaleye çıkıldığı belirtildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 8 Ocak 2019 Salı günü başlatılacak ihale ile, "Turkey Home" kampanyası etrafında şekillenen slogan ve 2001'den bu yana kullanılan "lale" figürlü Türkiye logosu değiştirilecek.

GLOBAL BİR TANITIM KAMPANYASI GELİŞTİRİLECEK

Şartnameye göre firmalardan, yeni marka stratejisinin geliştirilmesi, marka kimliğinin oluşturulması, televizyon, radyo, yazılı basın, sinema ve açık hava gibi çeşitli mecralara adapte edilebilecek yaratıcı çalışmalarla 4 reklam filmi senaryosu hazırlanması ile 2019 için yurt dışı reklam kampanyasının yürütülmesi isteniyor.

Ayrıca başvuru sahiplerinden, açık hava, yazılı basın, TV, radyo gibi geleneksel mecraların yanı sıra dijital ve yenilikçi alanlarda uygulanabilecek yaratıcı çalışmaları kapsayan "global" bir kampanya geliştirmeleri bekleniyor.

Geliştirilecek Türkiye "marka stratejisi" ve "marka kimliğinin" ülkenin imaj bütünlüğünü sağlayacak ve Türkiye algısını güçlendirecek entegre bir kampanya önerisiyle sunulması gerektiği vurgulandı.

Kampanyada, Türkiye'yi rakip ülkelerden farklı ve ayrıcalıklı kılan öğelerin ön plana çıkarılması, özgün bir fikir ve çözüm önerisinin getirilmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye bir turizm destinasyonu olarak tanıtılırken, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının yanı sıra turizm gelirlerinin de artırılması amacına uygun nitelikli ziyaretçiye ulaşacak iletişim stratejisi ve araçlarının geliştirileceği kaydedildi.

Yıl boyu yürütülmesi ve 360 derece uygulanabilir fikir önerilerinin sunulması istenen kampanya kapsamında, farklı hedef kitlelere yönelik farklı turizm ürünlerini içeren alt kampanyaların geliştirilmesi de gerekecek.

REKLAM FİLMLERİNDE KÜLTÜR TURİZMİ VE MÜZE VURGUSU

Bu çerçevede hazırlanacak 4 reklam filmi, "Türkiye deniz-kum-güneş", "Türkiye kültür turizmi", "Türkiye'deki müzelerin tanıtımı" ile "turizme ilişkin bilinçlendirme"ye yönelik senaryolardan oluşacak.

Kampanya kapsamında TV, radyo, yazılı basın, dijital, sinema, ambient ve açık hava gibi yaygın mecralarda kreatif konsept oluşturma ve geliştirme hizmetiyle bunların hedef pazarlarda konuşulan dillere çevirisi, Bakanlıkça katılım sağlanacak uluslararası turizm fuarı stantlarında kullanılacak görsellerin uyarlanması, Bakanlık ve Türkiye markası ile ilgili dijital platformlardaki çerçeve tasarım çalışmalarının yapılacağı da aktarıldı.

İHALEYE KATILACAKLARA 2.5 MİLYON DOLAR CİRO ŞARTI

Şartnamede, ihaleye yurt dışında ve içinde yerleşik isteklilerin başvurabileceği kaydedildi. Başvuru koşulları arasında, isteklinin en az 10 yıl reklam sektöründe faaliyet göstermesi, kampanyanın global çapta yürütülecek olması nedeniyle isteklinin yurt dışı merkezli bir şirket olması halinde İstanbul'da bir temsilciliğinin bulunması ve bu temsilciliğin en az 3 yıldır İstanbul'da faaliyet göstermesi gibi şartlar da sıralandı.

Başvuruda bulunacakların son 2 yıla ait ortalama yıllık cirosunun en az 2,5 milyon dolar olmasının gerektiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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