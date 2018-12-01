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Apple'ın üç yeni iPhone'u bugün Türkiye'ye geldi

Apple'ın yeni telefon modelleri iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR bugün Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye'de iPhone XR'de 7 bin 399 TL'den başlayan fiyatlar, iPhone Xs'te 13 bin TL'ye kadar çıkarken, bu rakam iPhone Xs Max'te ise 14 bin TL'yi buluyor.
01 Aralık 2018 21:13
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Apple'ın üç yeni iPhone'u bugün Türkiye'ye geldi

Apple'ın Eylül ayında tanıttığı yeni akıllı telefon modelleri iPhone Xs ve iPhone Xs Max ile iPhone XR Türkiye'de bugün resmi olarak satışa sunuldu. Türkiye'ye yaklaşık 2 ay gecikmeli gelen yeni modellerden iPhone Xs ve iPhone Xs Max'te, gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri bulunurken, iPhone XR ise beyaz, siyah, mavi, sarı, mercan ve Product Red adı verilen kırmızı renk alternatifleriyle Türkiye'ye geldi.

Apple Türkiye'nin online sitesindeki bilgilere göre iPhone Xs'te 9 bin 899 TL'den başlayan Türkiye satış fiyatı, iPhone X Max'te 10 bin 799 TL oldu. iPhone XR modelinin Türkiye başlangıç fiyatı ise 7 bin 399 TL olarak açıklandı.

14 BİN TL'Yİ BULUYOR

En pahalı iPhone XR modelinde 8 bin 699 RL'ye kadar çıkan fiyat, iPhone Xs'te 13 bin 99 TL'yi, iPhone Xs Max'te ise 13 bin 999 TL'yi buluyor. İşte bugün itibariyle Türk tüketicileriyle buluşan yeni iPhone'ların model ve kapasitesine göre Türkiye satış fiyatları:

iPhone Xs Türkiye Fiyatları

64 GB - 9899 TL

256 GB - 11199 TL

512 GB - 13099 TL

iPhone Xs Max Türkiye Fiyatları

64 GB - 10799 TL

256 GB - 12099 TL

512 GB - 13999 TL

iPhone XR Türkiye Fiyatları

64 GB - 7399 TL

128 GB - 7799 TL

256 GB - 8699 TL

Habertürk
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