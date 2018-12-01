|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Apple'ın üç yeni iPhone'u bugün Türkiye'ye geldi
Apple'ın yeni telefon modelleri iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR bugün Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye'de iPhone XR'de 7 bin 399 TL'den başlayan fiyatlar, iPhone Xs'te 13 bin TL'ye kadar çıkarken, bu rakam iPhone Xs Max'te ise 14 bin TL'yi buluyor.
Apple'ın Eylül ayında tanıttığı yeni akıllı telefon modelleri iPhone Xs ve iPhone Xs Max ile iPhone XR Türkiye'de bugün resmi olarak satışa sunuldu. Türkiye'ye yaklaşık 2 ay gecikmeli gelen yeni modellerden iPhone Xs ve iPhone Xs Max'te, gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri bulunurken, iPhone XR ise beyaz, siyah, mavi, sarı, mercan ve Product Red adı verilen kırmızı renk alternatifleriyle Türkiye'ye geldi.
Apple Türkiye'nin online sitesindeki bilgilere göre iPhone Xs'te 9 bin 899 TL'den başlayan Türkiye satış fiyatı, iPhone X Max'te 10 bin 799 TL oldu. iPhone XR modelinin Türkiye başlangıç fiyatı ise 7 bin 399 TL olarak açıklandı.
14 BİN TL'Yİ BULUYOR
En pahalı iPhone XR modelinde 8 bin 699 RL'ye kadar çıkan fiyat, iPhone Xs'te 13 bin 99 TL'yi, iPhone Xs Max'te ise 13 bin 999 TL'yi buluyor. İşte bugün itibariyle Türk tüketicileriyle buluşan yeni iPhone'ların model ve kapasitesine göre Türkiye satış fiyatları:
iPhone Xs Türkiye Fiyatları
64 GB - 9899 TL
256 GB - 11199 TL
512 GB - 13099 TL
iPhone Xs Max Türkiye Fiyatları
64 GB - 10799 TL
256 GB - 12099 TL
512 GB - 13999 TL
iPhone XR Türkiye Fiyatları
64 GB - 7399 TL
128 GB - 7799 TL
256 GB - 8699 TL
Bu haber 1,942 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR