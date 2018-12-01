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Yaşı küçük acısı büyük

İstanbul'da 14 yaşında hayatın yükünü omuzlayan Efe Ege Gültekin, önceki gün göz yaşartan bir dramın ortasında kaldı.
01 Aralık 2018 21:28
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Yaşı küçük acısı büyük

9 yaşındayken anne babası boşanan Efe, okul dönüşü yemeğini hazırladığı babasını hareketsiz görünce kalbini dinledi, nefesini ve nabzını kontrol etti. Ancak babası Taner Gültekin çoktan sahte içkiden ölmüştü.

Efe'ye ise büyük bir olgunlukla babasının cenazesiyle ilgilenmek kaldı... 38 yaşındaki Taner Gültekin ile eşi, oğulları Efe Ege Gültekin henüz 9 yaşındayken boşandı. Efe Ege, babası ve babaannesi Filiz Gültekin ile birlikte yaşamaya başladı. Efe Ege, her zamanki gibi önceki gün 16.30 sıralarında okuldan eve döndü. Babası için yemek hazırladı.

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Seslenip mutfağa çağırdığı babası ses vermeyince odasına gitti.

'Yorgunluktan uyuyor' diyerek kapıyı kapadı ve evden dışarı çıktı. 3 saat kadar sonra eve döndü. Yemeklerin yenmediğini görünce ocağı yaktı ve babasını uyandırmaya gitti. Tepki alamaması üzerine hemen ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekibi, Taner Gültekin'in öldüğünü belirledi. Evde bulunan pet şişeler içerisinde bulunan sahte içkilere el konuldu. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen Gültekin'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp'taki otopsinin ardından ortaya çıkacak.

BARIŞ SAVAŞ

Sabah
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