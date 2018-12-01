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Kaz Dağları, karla bir başka güzel

ÇANAKKALE ve Balıkesir illeri arasında kalan endemik bitki türleri, ormanları, pınarları ve mitolojik geçmişiyle büyük öneme sahip olan Kaz Dağları, dün yağan karla beyaza büründü. Karla kaplanan Kaz Dağları'nda seyrine doyumsuz manzara oluştu.
01 Aralık 2018 22:10
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Kaz Dağları, karla bir başka güzel

ÇANAKKALE ve Balıkesir illeri arasında kalan endemik bitki türleri, ormanları, pınarları ve mitolojik geçmişiyle büyük öneme sahip olan Kaz Dağları, dün yağan karla beyaza büründü. Karla kaplanan Kaz Dağları'nda seyrine doyumsuz manzara oluştu.

Kış mevsimiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yağan kar ile ortaya birbirinden güzel görüntüler çıkmaya başladı. Kaz Dağları da kar güzelliklerinin yaşandığı yerlere eklendi. Bir tarafı Balıkesir'in Edremit ilçesinin kuzeyinde, bir tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları, bugünlerde kış mevsiminin bütün güzelliklerini bir tablo gibi ziyaretçilerine sunuyor. Karla kaplanan Ardıçbaşı, Kobaklı, Kızılgedik mevkileri büyüleyici güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kaz Dağları'ndaki Göknar ve Karaçam ağaçlarının üzerinde biriken karlar, yeşil orman örtüsünü beyaza bürüdü. Karlar, ağaç dalları üzerinde farklı şekillerle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

1774 metre yüksekliğiyle Kaz Dağları, zengin flora ve faunası ile dikkat çekiyor. Su eko sistemleri nedeniyle 'Bin Pınarlı Dağ' olarak da anılan Kaz Dağları'nda 32 endemik bitki türü yer alıyor. Kaz Dağları yüksek oksijen oranının yanı sıra mitolojik geçmişi ve yerleşim alanlarındaki geleneksel yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.
DHA
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