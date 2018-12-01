İmar barışında 142 milyon 964 bin TL tahsil edildi

Denizli'de, 'İmar Barışı' kapsamında 30 Kasım itibari ile 106 bin 169 başvuru yapılırken, tahsilat tutarının ise 142 milyon 964 bin TL olduğu belirtildi.

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kanunun yürürlüğe girdikten sonraki yapılan başvuru sayısı ve tahsil edilen tutara değinildi. Söz konusu yasanın 18 Mayıs ta yürürlüğe girdiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Yapı kayıt belgesi olan konut bağımsız bölüm sayısı 87 bin 607, yapı kayıt belgesi olan ticari bağımsız bölüm başvuru sayısı 13 bin 605, tarımsal amaçlı bağımsız bölüm sayısı 4 bin 940 ve yapı kayıt belgesi olan güneş enerjisi santral sayısı (GES) 17 olmak üzere toplam 106 bin 169 başvuru yapılmıştır. Tahsil edilen tutar ise 142 milyon 964 bin 839 TL'dir."