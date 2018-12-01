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Ormanda erkeklerle birlikte balta sallıyorlar

Ormanda erkeklerle birlikte balta sallıyorlarManisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal Kargınışıklar Mahallesi'nde yaşayanlar, ilçe ormanlarında gerçekleştirilen üretim çalışmalarında görev alıyor.
01 Aralık 2018 22:27
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Ormanda erkeklerle birlikte balta sallıyorlar

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal Kargınışıklar Mahallesi'nde yaşayanlar, ilçe ormanlarında gerçekleştirilen üretim çalışmalarında görev alıyor. Bu çalışmalara katılanlar arasında aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen, eli balta tutan köylü kadınları da bulunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü rakamlarına göre, sınırları içinde veya bitişiğinde devlet ormanı olan toplam 22 bin 661 orman köyü ve bu köylerde yaşayan toplam 7 milyon orman köylüsü yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü orman köylüsünün hayat kalitesini iyileştirmek ve ormana olan baskıyı azaltmak amacıyla, ormancılık çalışmalarında onlara da iş veriyor ve destek verici kredili projeler üretiyor. Bu orman köyleri arasında Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar da bulunuyor. Demirci ormanlarında gerçekleşen üretim çalışmalarında Karagınışıklar köylüleri de çalışıyor. İçlerinde eşlerine ve aile bütçelerine destek olmak amacıyla ellerindeki baltalarla çalışan kadınlar da yer alıyor. Ağır ve tehlikeli işler sınıfında olan ağaç kesim işçiliğinde çalışan kadınlar Anadolu kadının ne kadar fedakar ve cefakar olduğunu bir kere daha gösteriyor.

Köylü kadınlardan Fadime Çalışkan, 5 yıllık evli olduğunu 2 çocukları bulunduğunu, eşi Hasan Çalışkan'a destek olmak, aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığını söyledi. Çocuklarını büyük annelerine emanet ettiklerini, ormandaki işi bitince ev hanımlığına devam ettiğini dile getirdi. Kargınışıklı bir diğer orman köylüsü kadın Aynur Erdoğan da 8 yıllık evli ve 2 çocuklu olduğunu, üretimde çalışarak eşine destek olmaya geldiğini, tomrukta metreküp hesabıyla çalıştıklarını anlattı. Tomrukta 1 metreküp de 60 TL, lif yongada 30-35 TL arası para kazandıklarını söyledi.

Demirci Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın; orman köylüsüyle hasım değil hısım olduklarını, ormanların korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi işini yürütürken ormanın komşusu olan köylü ile işbirliği yaptıklarını anlattı. Aydın, 2017 yılında Demirci ormanlarındaki silvikültür çalışmaları için 740 bin TL, üretim çalışmalarına da 2.5 milyon TL ödeme yaptıklarını, orman köylüsünün kalkınması, ekonomik olarak refaha ulaşması için de her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

DHA
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