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Kaçak kesim yapan 2'si memur, 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen, orman işletme şefi ve orman muhafaza memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
01 Aralık 2018 22:33
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Kaçak kesim yapan 2'si memur, 3 şüpheli tutuklandı

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Yağcılar köyü mevkiinde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yapıldığı ihbarını aldı. Çalışma başlatan ekipler, ormanda kesilen ve daha sonra ilçedeki bir hızar atölyesine götürülen 2 kamyon tomruğa el koydu.

Polis, olayla ilgili kamyon şoförü ile hızar atölyesini işleten 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen Tosya Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman işletme şefi H.D., orman muhafaza memuru E.K. ile H.U. adlı bir kişiyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden orman işletme şefi H.D., muhafaza memuru E.K. ve H.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi serbest bırakıldı.
DHA
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