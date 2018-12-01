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İzne gelen asker trafik kazasında hayatını kaybetti
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu askerden izne gelen genç yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu askerden izne gelen genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mustafa E. (31) yönetimindeki 09 TS 705 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Salavatlı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tayfun Akcan'a (20) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Akcan'ın, vatani görevini yaptığı Ankara'dan izne geldiği öğrenildi.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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