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Adana'da polise taşlı ve sopalı saldırı: 7 gözaltı

Adana'da aranan bir şahsın polis tarafından gözaltına alınmasına taş ve sopalarla karşılık veren kişiler, çok sayıda takviye ekibin gelmesiyle dağıtıldı. Olayda polise saldıran 7 kişi gözaltına alındı.
01 Aralık 2018 23:06
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Adana'da polise taşlı ve sopalı saldırı: 7 gözaltı

Adana'da aranan bir şahsın polis tarafından gözaltına alınmasına taş ve sopalarla karşılık veren kişiler, çok sayıda takviye ekibin gelmesiyle dağıtıldı. Olayda polise saldıran 7 kişi gözaltına alındı.

Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı, Solaklı Mahallesi'nde Adana-Karataş Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevinde olan polis ekipleri mahallede bulunan bir kahvehanede kimlik sorgulaması yaptı. Ekipler, ismi öğrenilemeyen bir şahsın aranması olduğunun öğrenilmesi üzere şahsı gözaltına almak istedi. Bu duruma karşı çıkan kahvehanede bulunan şahsın yakınları, polise engel olmaya çalıştı. Olayın büyümesi üzerine çevrede bulunan 40-50 kişilik grup, polise mukavemet gösterdi.

Olay arbedeye dönüşünce çok sayıda destek ekip istendi. Olay yerine gelen ekipler, polise taş ve sopalarla karşılık veren kalabalık grubu dağıttı. Çıkan arbedede 7 kişi gözaltına alınarak, Köprübaşı Karakolu'na götürüldü. Arbede sırasında yaralanan kişiler ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan polise mukavemet gösterilen mahalle, ekiplerce abluka altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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