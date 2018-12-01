1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karabük'te zehirlenen 8 öğrenci Ankara'ya sevk edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenevinde ders çalışan 11 öğrenciden 8'i henüz belirlenemeyen bir nedenle karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi.
01 Aralık 2018 23:29
Yazdır
Karabük'te zehirlenen 8 öğrenci Ankara'ya sevk edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenevinde ders çalışan 11 öğrenciden 8'i henüz belirlenemeyen bir nedenle karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'na gelerek bir süre ders çalışan lise öğrencisi 11 kişiden 2'si baygınlık geçirdi. Bunun üzerine öğretmenevi çalışanları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, diğer öğrencilerde de mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Safranbolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, 8 öğrencinin kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek olması dolayısıyla Ankara'ya sevk edildi. 3 öğrencinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sızıntı tespit edilmedi

Öğretmenevinde meydana gelen zehirlenme olayı sonrası binaya gelen doğal gaz şirketi çalışanları ile AFAD ekipleri tarafından cihazlarla binayı ve tesisatları inceledi. Ekipler doğalgaz tesisatından hiçbir sızıntı ve kaçak tespit edemedi.

Yaşanan olay sonrası hastanede öğrencileri ziyaret ettikten sonra beraberin İlçe Milli Müdürü ve Emniyet Müdürü ile birlikte öğretmenevinde inceleme yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, öğrencilerin neden zehirlendikleri noktasında kapsamlı bir araştırma başlatıldığını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ürkmezer, öğretmenevinde 2 öğrencinin fenalaştığı belirterek, "11 öğrencimiz bahçede oturduktan sonra içerde oturmuşlar. Fenalaşan 2 öğrencimiz ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra diğer öğrenciler de mide bulantısı ve baş dönmesi sonucu onlar da hastaneye başvuruyor. Burada yapılan tetkikler öğrencilerde karbonmonoksit zehirlenmesi tespit edildi. 8 öğrencide değer yüksek çıkınca yoğun oksijen tedavisi için Ankara'ya sevk edildi. Genel durumları iyi. Çıkan ilk bulgulara göre karbonmonoksit gözüküyor. Son 1 saat boyunca kapalı alanda oturdukları için doğalgaz sızıntısı olabileceğinden doğalgaz firması ekipleri binayı ve gazan dairesini girerek yaptıkları ölçümlerde kaçak tespit edilmedi. Olayı emniyet ve adliye boyunda detaylı bir şekilde araştırılacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,928 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddiası
02 Aralık 2018 11:13		 Apartman merdiveninde ceset bulundu
02 Aralık 2018 09:12
Düğün salonunda silahlı kavga: 2 yaralı
02 Aralık 2018 09:10		 Elektrik tesisatı için gittiği evde kendini astı
02 Aralık 2018 08:35
15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?
02 Aralık 2018 07:45		 Balkonda köpeğini döven kişiye gözaltı
02 Aralık 2018 07:35
İstanbul'da gece kulübü önünde silahlı kavga!
02 Aralık 2018 07:25		 Kadıköy'de taciz kavgası! Linç ettiler
02 Aralık 2018 06:40
Karısını sokak ortasında bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı koca yakalandı
02 Aralık 2018 06:10		 Adana'da polise taşlı ve sopalı saldırı: 7 gözaltı
01 Aralık 2018 23:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
3.600 ek gösterge artışında niçin yol alınamıyor?
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Yıldırım'ın makamına talip çok
Yoğun kar yağışı yolları kapattı!
Elektrik tesisatı için gittiği evde kendini astı
Süre doldu, istifalar art arda geldi
15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?
Sıcaklıklar artacak, yağışlar devam edecek-Haritalı
Kulislere göre CHP'nin kesinleşen adayları
2 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kelam 1
Kuran-ı Kerim 2
dolar düşerken fiyatların aynı kalması 1
tevliye 2
günaydın sözlük 1
artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 1
bel tutulması 1
facundo campazzo 1
28.11.2018 kulüpler birliği açıklaması 1
28.11.2018 lokomotiv moskova vs galatasaray maçı 1
SON İLANLAR
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
Sapanca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İmranlı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Niğde Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam