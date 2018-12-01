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AK Parti Balıkesir İl Başkanı görevinden istifa etti
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, Altıeylül Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, Altıeylül Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Altıeylül Belediye Başkan aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa etti.
2 yıldır AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı görevini yürüten Demiraslan'ın sürpriz istifası ve aday adaylığı partililer tarafından sevinçle karşılandı. Öte yandan ilçe belediyelerinin aday adaylarının Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.
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