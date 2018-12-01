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Astım hastalarının gözdesi 'Ballıca Mağarası'

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası, ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 54 nem oranı ile özellikle astım ve KOAH hastalarının ilgisini çekiyor
01 Aralık 2018 23:40
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Astım hastalarının gözdesi 'Ballıca Mağarası'

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası, iyi geldiği düşüncesiyle astım ve KOAH hastalarından ilgi görüyor.

Şehir merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede yer alan mağara, Türkiye'nin en büyük ve görkemli mağaraları arasında yer alıyor.

Milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerin ilgisini çeken ve halen keşfedilmemiş bölümleri bulunan mağara, "havuzlu", "büyük damlataşlar", "çamurlu", "fosil", "yarasalı", "çöküntü", "sütunlar", "mantarlı" ve "yeni" ismini taşıyan salonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 54 nem oranı ile de özellikle astım ve KOAH hastalarının ilgisini çeken mağarayı, 2013'te 55 bin, 2014'te 70 bin, 2015'te 90 bin, 2016'da 95 bin, geçen yıl ise 110 bin yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ballıca Mağarası'nın Tokat için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Mağarayı ziyaret edenlerin sayısında son yıllarda artış yaşandığını belirten Çakır, "Mağaranın astım ve KOAH hastalarına iyi geldiği söyleniyor. Hastalar kafileler halinde mağaraya gelip bir veya iki hafta boyunca günde 4 ila 7 saat kalıyor." dedi.

Çakır, bu yıl mağarayı ziyaret edenlerin sayısının 150 bin civarında olmasını beklediklerini kaydetti.

-"Mağara hastalığıma iyi geliyor"

Ballıca Mağarası'nı ziyaret edenlerden Kayhan Akbulut ise yıllardır KOAH hastası olduğunu, mağaraya ilk kez geçen yıl geldiğini anlattı.

Bu yıl yine geldiğini dile getiren Akbulut, "Mağara hastalığıma iyi geliyor. Geçen sene geldikten sonra kışın hiç hastalanmadım. İlaçlarım yarı yarıya azaldı. Nisan ve mayıs aylarında daha iyi geldiği söylendiği için o tarihlerde tekrar geleceğim. Mağarada bir hafta boyunca her gün 4 saat kalıyorum." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Erdi Erol da annesinin astım hastası olduğunu, iyi geleceği düşüncesiyle Ballıca Mağarası'nı ziyaret ettiklerini aktardı.

Mağara görevlisi Emre Eker ise ziyaretçiler arasında astım ve KOAH hastalarının çoğunlukta olduğuna işaret ederek, "İçeride bol oksijen olduğu için mağaranın hastalıklarına iyi geldiğini söylüyorlar. Komşularından mağara hakkında bilgi alıp gelenler var." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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