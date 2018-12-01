1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yabancı dil çocuklara anlam odaklı öğretilmeli'

Düzce Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerin 6-9 yaş arasındaki çocukların yabancı dil öğrenimine ilişkin yaptığı araştırma, bu eğitimin anlam odaklı verilmesi sonucunu ortaya koydu.
01 Aralık 2018 23:46
Yazdır
'Yabancı dil çocuklara anlam odaklı öğretilmeli'

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) görevli akademisyenler, 6-9 yaş arasındaki çocukların yabancı dil öğrenimine ilişkin yaptıkları araştırmayla bu eğitimin anlam odaklı verilmesi sonucuna ulaştı.

DÜ Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Şen ve bazı akademisyenler, yaz döneminde çocukların İngilizce edinimiyle ilgili çalışma yaptı.

Ana dilleri İngilizce olan öğretmenler tarafından verilen eğitimlerde, çocuklardan ilgi duydukları bir konu üzerinde çalışma yapmaları istendi.

Eğitimcilerle çocukların iletişimini takip eden akademisyenler, 6-9 yaş arasındaki çocukların sevdiği işi yaparken verdikleri tepkinin, bu sayede İngilizce konuşmanın ve anlamanın yüksek olduğunu gözlemledi.

"Öğrencilerin odaklanmalarının yüksek olduğu anda İngilizce ile karşılaşmalarını istedik"

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-9 yaş arasındaki çocuklara yönelik "İngilizce Bilim Kampı" düzenlediklerini söyledi.

Kampta dersleri ağırlıklı olarak İngilizce işlemeye çalıştıklarını dile getiren Şen, "Derslerin yüzde 80'ini ana dili İngilizce olan eğitmenler yürüttü. Eğitmenler, Türkçe de bilmiyordu. Üniversitemizdeki bazı akademisyenlerden de destek aldık. Bilim, sanat ve spor olarak dersleri 3 ana bölümde sınıflandırdık. Derslerde, her hafta teknoloji, uzay, hayvanlar ve bitkiler gibi tema belirledik." diye konuştu.

Öğrencilerin klasik İngilizce eğitimi dışında anlamaya yönelik eğitim aldığını ve bunun sonuçlarının incelendiğini anlatan Şen, şunları kaydetti:

"İngilizce, ders olarak çalışılacak ve yapısı analiz edilen bir ders olarak görülmesin, İngilizce bir iletişim aracı olarak görülsün istedik. Bu aslında kafa yapısı olarak önemli bir değişiklik. Öğrencilerin, ilgi duydukları bir alanda ve odaklanmalarının çok yüksek olduğu bir anda İngilizce ile karşılaşmalarını istedik. Böyle bir anda öğrenci dili gerçekten bir iletişim aracı olarak görüyor. İngilizce tepki vermeye çalışıyor ve duyduğu şeyi anlamak için çaba sarf ediyor. Yüksek motivasyon, yüksek odaklanma olduğunda anlamaya çalışıyor. Böyle anları yaşamak istedik.

Bu düşünce değişikliği dil öğrenmeyi olumlu etkiliyor. Dille ilgili kaygıları da azaltıyor çünkü analiz ederek, yapılarla dili 6-9 yaş arasındakilere öğretmeye çalışmak çok zor bir iş. Dil çok kompleks bir yapıya sahip ama yabancı dile anlam odaklı yaklaştığımızda, çok hızlı ve anlayamadığımız biçimde öğrenciler bu işi hallediyor."

"Bu düzeyde öğrenilen İngilizce kalıcı oluyor"

Şen, bu mekan ve düzeyde öğrenilen İngilizce'nin kalıcı olduğunu vurgulayarak, "İngilizce'yi ve İngilizce'nin yapılarını, çocuklara analiz ederek öğretmek yerine öğrencilerin ilgi duyduğu alanlar, içeriğin anlaşılmasının sağlanacağı ortam gerek. Yani görsel yardımıyla dilin ve hareketin olduğu ortam oluştuğunda dili anlamak için zengin bir bağlam oluşuyor. Bu bağlam, öğrencilerin kafasında zengin bir tecrübe halinde kolaylaşıyor. Böyle zamanları öğrenciler, dili kullanacakları yerde çok daha kolay hatırlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çocukların ilgi odağının belirlenmesinin doğru olacağına işaret eden Şen, mutlaka ilgi duydukları bir alanda çocukların o dille karşılaşması gerektiğini, o zaman heyecan ve odaklanmanın çok yüksek olduğunu ve o anda öğrencinin dilin anlamına yoğunlaştığını, bunun da anlamayı ve daha sonra hatırlamayı sağladığını anlattı.

Şen, bu sayede zengin bir bağlam olduğuna dikkati çekerek, "Futbolu seven biri orada İngilizce ile karşılaştığında oradaki 'Topu bana ver.' komutu olan 'Pass' kelimesini heyecan içerisinde, hiç düşünmeden kullanabiliyor. Bu, 'İngilizce öğrendim, öğrenmedim' ve dilin yapısından uzak bir şekilde oluyor." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,161 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
75 yaşında yeniden tıp öğrencisi oldu
01 Aralık 2018 23:18		 İlköğretim müfredatına 'yeni nesil ders' önerisi
01 Aralık 2018 11:49
DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı
30 Kasım 2018 10:02		 ÖSYM'den YDS adaylarına 'saat' uyarısı
30 Kasım 2018 09:51
Engelli öğrenciler için Açıköğretim'de engel yok
29 Kasım 2018 22:04		 KSÜ'de lider öğretmenler yetiştiriliyor
29 Kasım 2018 21:16
9'uncu sınıf öğrencisi Beyza 'Dünya Birincisi' oldu
29 Kasım 2018 19:32		 'Enerji Dostu Tünel' tasarruf için lamba yakacak
28 Kasım 2018 21:13
Öğrenciler sordu astrofizikçi cevapladı
28 Kasım 2018 19:20		 Mesleki eğitimdeki 217 milyon TL'lik üretim 5 katına çıkartılacak
28 Kasım 2018 15:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
3.600 ek gösterge artışında niçin yol alınamıyor?
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Yıldırım'ın makamına talip çok
Yoğun kar yağışı yolları kapattı!
Elektrik tesisatı için gittiği evde kendini astı
Süre doldu, istifalar art arda geldi
15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?
Sıcaklıklar artacak, yağışlar devam edecek-Haritalı
Kulislere göre CHP'nin kesinleşen adayları
2 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 1
osmanlı geri gelsin 3
28.11.2018 lokomotiv moskova vs galatasaray maçı 1
vergi cenneti 2
faturanın üzerindeki ayak izi 1
dolar düşerken fiyatların aynı kalması 1
tevliye 2
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 1
bel tutulması 1
hasta olursanız tıbba fazla güvenmeyin 1
SON İLANLAR
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
Sapanca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İmranlı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Niğde Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam