Sıcaklıklar artacak, yağışlar devam edecek-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Antalya'nın batı kıyıları, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Adıyaman çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu gece ve sabah saatlerinde Trakya ve Doğu Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis; Trakya'da ise buzlanma ve don bekleniyor.

BURSA 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu

ISTANBUL 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

SAKARYA 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatleirnde Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHISAR 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu

IZMIR 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu

MANISA 6°C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde batı kıyıları hafif sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinin pus ve yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu

CANKIRI 2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu

ESKISEHIR 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu

KAYSERİ 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin pus ve yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli

DÜZCE 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli

KARABÜK 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli

ZONGULDAK 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yarın (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

AMASYA 6°C, 11°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

GİRESUN 8°C, 14°C

Çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 7°C, 14°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON 10°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ 2°C, 12°C

Çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu

ERZURUM 0°C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ 0°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS -1°C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DIYARBAKIR 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu; bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu

GAZIANTEP 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu; bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu