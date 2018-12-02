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Sıcaklıklar artacak, yağışlar devam edecek-Haritalı
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Antalya'nın batı kıyıları, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Adıyaman çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu gece ve sabah saatlerinde Trakya ve Doğu Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis; Trakya'da ise buzlanma ve don bekleniyor.
BURSA 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu
ISTANBUL 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.
SAKARYA 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatleirnde Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHISAR 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu
IZMIR 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu
MANISA 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde batı kıyıları hafif sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinin pus ve yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu
CANKIRI 2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu
ESKISEHIR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu
KAYSERİ 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin pus ve yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli
DÜZCE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli
KARABÜK 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli
ZONGULDAK 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yarın (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
AMASYA 6°C, 11°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
GİRESUN 8°C, 14°C
Çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 7°C, 14°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu
TRABZON 10°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ELAZIĞ 2°C, 12°C
Çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu
ERZURUM 0°C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ 0°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KARS -1°C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DIYARBAKIR 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu; bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu
GAZIANTEP 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu; bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu
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