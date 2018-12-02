1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tekstil sektöründe makine ithalatının önüne geçilecek

Tekstil sektöründe iplik, dokuma ve örme makinaları ithalatının önüne geçilecek
02 Aralık 2018 06:00
Yazdır
Tekstil sektöründe makine ithalatının önüne geçilecek

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) ile Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) makina thalatını azaltmak için iş birliğine imza attı. TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, "Üyelerimize yerli ve milli makine kullanımının önemini anlatıyoruz.

Ülkemiz tekstilde bugün bu başarıları elde ediyorsa bunda sektörümüzün tüm paydaşlarının çok büyük bir katkısı var demektir.

Bu paydaşlar işbirliğini ne kadar arttırırsa sektörümüz daha ileriye gidecek, ülkemizin cari açığının kapatması adına daha fazla katkı yapacaktır.

Sektörde geçen sene 10 milyar Türk lirasını bulan iplik, dokuma ve örme makinaları gibi diğer makine ithalatının önüne geçmek iş birliğine gittik.

Bu anlaşma ile özgün makinelerin tasarlanıp, ülkemizde üretilmesi, Türkiye'nin üretim ve ihracatta öncü söz konusu sektörlerinde makinede dışa bağımlılığın azaltılmasını ve yerli makine üretimini destekleyerek cari açığın önüne geçmek adına iş birliğine imza attık. Tekstil terbiye sektörü olarak 2019 yılından itibaren üretim tesislerimizi yenileyecek ve mevcut kapasitelerimizi arttıracağız.

Buda daha fazla makine yatırımına ihtiyaç duyacağımız anlamına geliyor. Derneklerimizin yaptığı iş birliği ile makine ihtiyacımızı iç pazardan karşılayarak cari açığın önüne geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant da, "Tekstil makine sektörü Türkiye'de özellikle tekstil terbiye makinelerinde oldukça ileri seviyede. Ülkemiz tekstil terbiyesinde daha hızlı, dinamik ve kaliteli üretim yapabilen dünyanın ilk 3 ülkesinden birisi konumunda hatta bu konuda bulunduğumuz coğrafyanın en gelişmiş ülkesi. Yaptığımız iş birliğinin ile her yıl 10 milyar Türk lirasına yakın ithal edilen iplik, dokuma ve örme makinaları gibi diğer makinalarının ülkemizde üretilmesi adına gayretlerin artmasına faydası dokunacak.

Dünyanın her yerinde anahtar teslimi en kaliteli boyahaneyi kurabilecek kabiliyete sahipken, aynı alanda Türkiye'de üretim yapan 4-5 tane üreticimiz varken biz hala yurt dışında 200-250 milyon dolarlık terbiye makinesi ithal ediyorsak burada bir problem vardır ve bunu çözmek gerekir.

Biz Türk tekstil sektörüne gerekli olan makinelerin ithal edilmesine karşı değiliz. Fakat halihazırda Türkiye'de üretilerek dünyanın her yerine sattığımız makineleri, Türkiye'ye yurt dışından getirerek kaynaklarımızın dışarı aktarılmasının hiçbir mantığı yok.

Makineci arkadaşlarımızın gelmiş olduğu mühendislik ve teknoloji seviyesi yurt dışındaki makine üreticilerinden aşağı değil" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 277 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşsizlik maaşında 'sürekli' 120 gün şartı kaldırılıyor
02 Aralık 2018 10:13		 ATAK için yerli motor şart
02 Aralık 2018 07:20
Gaziantep, tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı
02 Aralık 2018 07:15		 Milli İHA'lar PD210 motoru ile daha da güçlenecek
02 Aralık 2018 07:10
İmar barışında 142 milyon 964 bin TL tahsil edildi
01 Aralık 2018 22:16		 İşsizlik maaşında 'sürekli' 120 gün şartı kaldırılıyor
01 Aralık 2018 21:03
'Tohumda İsrail'e bağımlı değiliz'
01 Aralık 2018 20:00		 Limon ihracatında yüzler gülüyor
01 Aralık 2018 19:55
Ev hanımları KOSGEB desteğiyle işinin patronu oldu
01 Aralık 2018 19:28		 OBM'den 'Türk işçi aramıyoruz' iddialara yanıt
01 Aralık 2018 17:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
3.600 ek gösterge artışında niçin yol alınamıyor?
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Yıldırım'ın makamına talip çok
Yoğun kar yağışı yolları kapattı!
Elektrik tesisatı için gittiği evde kendini astı
Süre doldu, istifalar art arda geldi
15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?
Sıcaklıklar artacak, yağışlar devam edecek-Haritalı
Kulislere göre CHP'nin kesinleşen adayları
2 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 1
osmanlı geri gelsin 3
28.11.2018 lokomotiv moskova vs galatasaray maçı 1
vergi cenneti 2
faturanın üzerindeki ayak izi 1
dolar düşerken fiyatların aynı kalması 1
tevliye 2
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 1
bel tutulması 1
hasta olursanız tıbba fazla güvenmeyin 1
SON İLANLAR
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
Sapanca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İmranlı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Niğde Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam