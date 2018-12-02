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Yalova'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, AFAD verilerine göre saat 00.36'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yalova Çınarcık'ta saat 00.36'da deprem yaşandı.
Meydana gelen deprem,AFAD verilerine göre 3,5, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü tarafından ise 3.4 olarak duyuruldu.
Depremin derinliği 13.73 kilo metre olarak ölçüldü.
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