Kadıköy'de taciz kavgası! Linç ettiler

Olay, saat 23.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir asker uğurlama konvoyu trafikte tehlikeli seyrettikleri gerekçesiyle polis ekipleri tarafından durduruldu.

Bu sırada konvoydaki araçtaki bir kadın kendisine çevredeki bir kişi tarafından taciz edildiği iddiasında bulundu.

Bunun üzerine konvoydakiler araçlardan inerek taciz ettiği iddia edilen kişiyi linç etmeye çalıştı.

Olay sırasında bir kişi kadını taciz ettiği iddia edilen kişiyi sırtından bıçakladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de kalabalığı güçlükle dağıttı.

Yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.