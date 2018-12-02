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Milli İHA'lar PD210 motoru ile daha da güçlenecek

Türkiye'de milli hava platformlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirilen motorlara bir yenisi ekleniyor
02 Aralık 2018 07:10
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Milli İHA'lar PD210 motoru ile daha da güçlenecek

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki merkezi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ/TEI, insansız hava aracı (İHA) motorlarındaki dışa bağımlılığı sonlandırmak ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için yürüttüğü projeleri genişletiyor.

TEI'nin Anka için geliştirdiği PD155 turbodizel motoru uçuş testlerini başarıyla tamamlayarak Anka'yı gökyüzüyle buluşturdu.

Yeni nesil İHA'lar için daha fazla güç ve irtifa yeteneği kazandıracak PD170 ise dayanıklılık testlerinde 3 bin saati geride bıraktı. Motorun Anka'ya entegrasyonu tamamlanırken, pist ve taksi testleri de başarıyla gerçekleştirildi.

Dayanım testleri ve sürekli iyileştirilen tasarım çözümleriyle uçuş testlerine başlayacak olgunluk seviyesine ulaşan PD170'in, TUSAŞ'ın gerekli prosedürlerini tamamlamasıyla önümüzdeki günlerde Anka'yı uçurması bekleniyor. TEI, PD170'in seri üretimine yönelik ilk siparişini de aldı.

PD170, 20 bin feet yükseklikte sağladığı 170 beygir gücüyle irtifa gücü konusunda sınıfında lider, yakıt tüketimi ve güç/ağırlık oranı konusunda sınıfının en iyilerinden olarak gösteriliyor.

- 210 beygirlik yeni motor

TEI, söz konusu motor geliştirme projelerinde elde edilen deneyim, Türkiye'de gündeme gelen ve daha yüksek motor gücüne ihtiyaç duyulan İHA'lara yönelik olarak yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

PD170 motorunun üst versiyonu olarak geliştirilmesi planlanan 210 beygir gücündeki PD210 motoruna yönelik ön çalışmalara başlandı.

PD170 motorunun geliştirilmesi sırasında, potansiyel ihtiyaç olarak öngörülen 210 beygir gücü destekleyecek şekilde tasarlanan motor blokunun, 210 beygir basınç ve sıcaklık şartlarına dayanımının doğrulanması ve diğer alt sistemlerde geliştirmeye açık noktaların belirlenmesine çalışıldı. Bu amaçla bir adet PD170 motoru prototipi, 210 beygir maksimum güç verecek şekilde kalibre edildi.

Kısa süreli testlerle 210 beygir şartlarındaki silindir içi basınç, egzoz gaz sıcaklığı ve turbo kompresör çıkış sıcaklık optimizasyonları gerçekleştirildi. Motorun temel mekanik limitlerinin aşılmadığı bu optimizasyon sonrası, maksimum yükte dayanım testiyle PD210 projesinin kapsamı tanımlanacak.

Söz konusu motora yönelik potansiyel müşterilerle de görüşmeler gerçekleştirilirken PD210 motor geliştirme projesinin, kısa süre içerisinde başlatılması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
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