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Gaziantep, tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in kasım ayında gerçekleştirdiği 665 milyon 637 bin dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını bildirdi
02 Aralık 2018 07:15
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Gaziantep, tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı

Ünverdi, yazılı açıklamasında, ülke genelindeki ihracat artışından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu süreçte Gaziantep'in de kasım ayında yüzde 13,4 artışla 665 milyon 637 bin dolara ulaştığını belirtti.

Bu rakamın aylık bazda Gaziantep tarihinde rekor olduğuna dikkati çeken Ünverdi, "Gaziantep, kasım ayında gerçekleştirdiği 665 milyon 637 bin dolar ihracatla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Bu zorlu süreçte tarihi rekorun kırılmasını sağlayan tüm sanayici ve iş adamlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, Gaziantep'ten Ocak - Kasım 2018 döneminde 6 milyar 356 milyon 675 bin dolar ihracat yapıldığını ve geçen yılın aynı dönemindeki rakamın ise 5 milyar 982 milyon dolar, yıllık bazdaki artışın da yüzde 6,2 olduğunu kaydetti.

2019 yılının şimdiden daha iyi olmasını temenni eden Ünverdi, yıl sonunda da ihracatta 7 milyar dolar seviyesine ulaşmak istediklerini vurguladı.

Bölgenin lokomotifi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep'in gösterdiği performansla yıl sonundaki 7 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediğini bildirdi.

Gaziantep'in ihracatta bölgenin lokomotifi olmayı sürdürdüğünü belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gaziantep, en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 6. sıradaki yerini koruyor. İhracatta bölgenin lokomotif kenti olarak başarılara ve rekorlara imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz ihracatı kasım ayında yüzde 9,5 artarken Gaziantep olarak ihracatımızı yüzde 13,4 artırmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan Gaziantepli ihracatçılarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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