|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Denizli'de kayalıklara düşen 2 İranlı 7 saat sonra kurtarıldı
Denizli'nin merkez Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklara düşen iki İran vatandaşı, yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı
Olay Denizli'nin merkez Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İran uyruklu Mohsen Jamali (27) ile Ramin Cemal (30) Bağbaşı Mahallesi Gedikgöğsü mevkisine doğru yürüyüşe çıktı.
İki arkadaş dönüşe geçtiği sırada dengelerini kaybederek kayalık alana düşünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
AA'nın haberine göre; bölgeye gelen itfaiye, AKUT ve AFAD Ekipleri, kentten 10 kilometre uzaklıktaki sarp kayalıklara uzun süren tırmanış sonucu ulaştı.
Bu haber 711 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR