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Balkonda köpeğini döven kişiye gözaltı
Kadıköy'de bir binanın balkonunda köpeğine şiddet uygularken görüntülenen kişi gözaltına alındı. Bina önünde toplanan hayvansever köpeğe uygulanan şiddeti protesto etti
Olay, Acıbadem Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, evinin balkonunda köpeğine terlik ve yumrukla şiddet uygulayan bir kişi cep telefonu ile görüntülendi. Olay görüntülerinin ortaya çıkması üzerine hayvanseverler bina önünde toplandı. Hayvanseverler köpeğe uygulanan şiddeti protesto etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Şikayetler üzerine köpeğine şiddet uygulayan kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
"VİDEOYU GÖREN BİR KİŞİ DARP ETTİ"
Görüntüleri izledikten sonra bina önüne geldiği söyleyen bir kişi, "Köpeğini
yumrukluyor ve köpekten çığlıklar yükseliyor. Hayvan da topallıyor. Köpeği gezdirmeye
çıkarmış. Bizi görünce korktu. Videoyu gören bir kişi de darp etmiş" dedi.
ŞİDDET KAMERADA
Köpeğe uygulanan şiddet bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntülerde balkonda bir kişinin köpeğe terlik ve yumrukla vurduğu görülüyor.
Şiddet uygulanan köpeğin veterinere götürüleceği öğrenildi.
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