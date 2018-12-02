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15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?

FETÖ'nün merkez üslerinden Beykoz SAT Komutanlığı'ndan 15 Temmuz günü kaçırılan silahlardan yalnızca 17'si bulundu. Çeşitli şekillerde kullanılma potansiyeli olup büyük tehlike arzeden yüzlercesi hala kayıp
02 Aralık 2018 07:45
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15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?

15 Temmuz darbe giriminde FETÖ'cülerin kullandığı silahların bir bölümü İstanbul Beykoz'daki SAT Grup Komutanlığı'ndan sağlanmıştı. Komutanlıktan onlarca tabanca, makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, roketatar, el bombaları ve binlerce mermi çalınmıştı. Yeni Şafak, çoğu hala kayıp olan bu silahların tamamı subay ve astsubaydan oluşan FETÖ'cü hainler tarafından kaçırılma anına ilişkin şok kamera görüntülerine ulaştı.

195 KİŞİ 17.00'DA TOPLANDI


Görüntülere ve dava dosyasına giren ayrıntılara göre, 15 Temmuz günü birlikteki hareketlilik saat 17.00'da başladı. Darbe girişimine katılan SAT, SAS ve sivil 195 kişi olduğu tahmin edilen şüpheliler, bu saatten itibaren toplanmaya başladı. Saat 17.45-18.00 sıralarında nöbetçi subay Deniz Binbaşı Tahsin İşlekel, güvenlik merkezinde bulunan nöbetçi subaylığı kasasından ordonat ambarlarına ait anahtarları aldı ve kalkışmaya iştirak eden personele verdi.


FETÖ'cü astsubay merdiven yardımıyla ulaştığı kameraları böyle devre dışı bıraktı.

SİLAHLAR 18 ARAÇLA ÇIKARILDI

Saat 18.10 sularında girişimin fark edilmemesi için hırsızlık bahanesiyle nöbetçiler dahil tüm erler nöbetçi subay tarafından yemekhanede toplandı. 18.45'te Astsubay Kıdemli Başçavuş Mutlu Ferik, merdiven yardımıyla cephanelik bölgesindeki güvenlik kameralarını devre dışı bıraktı.


19.00'dan 20.30'a kadar kalkışma girişimine katılan personellerin kullanacağı malzemeler cephaneliklerden dışarı çıkarıldı. Personel ve silahlar 18 araçla belirlenen bölgelere götürüldü.




Derhal bulunmalı


FETÖ'cüler tarafından kaçırılan silahların çoğu hala kayıp. İddianameye göre silahların bir kısmı Beykoz'dan Ankara'daki Akıncı Üssü'ne intikal eden askeri personelle birlikte gitti, ancak kesin sayı bilinmiyor. Silahlardan 11'i SAS Komandosu Avşar Zırh ve Astsubay Cafer Saraç'ın itirafları doğrultusunda Riva'da toprağa gömülü halde, 6'sı da Ümraniye'de bir evin bodrumunda bulundu.


SADECE 17'Sİ BULUNABİLDİ


Riva'da yapılan kazıda 11 uzun namlulu silah, 5 şarjör, 459 fişek ile çeşitli askeri malzemeler ele geçirildi. Silahların yanı sıra tespit edilen kamuflajlı sırt çantası ve 2 hücum yeleği askeri birliğe teslim edildi. FETÖ'den tutuklu SAT'çı Astsubay Üstçavuş Levent Özcan'a zimmetli silah ve mühimmatlar da Ümraniye'deki bir evin bodrumunda bulundu. Evin bodrum katındaki gizli bölmede yapılan aramada 2 adet Colt M4 uzun namlulu silah, 2 MP5 uzun namlulu yakın muharebe silahı, 2 tabanca, 4 çelik yelek, askeri malzemeler ve farklı çaplarda 530 mermi ele geçirilmişti.



BÜYÜK TEHLİKE ARZEDİYOR


Davayı yakından takip eden Avukat Necip Kibar, komutanlıktan çıkarılan kamyonlar dolusu silahın devamının tehlike arz ettiğini söyledi. Bulunan silahların, kayıp silahların bir kısmı olduğunu belirten ve söz konusu silahların hala bir yerlerde hazır bekletildiğini savunan Av. Kibar, "Faili meçhul cinayetlerde kullanılma olasılığına karşı bu kayıp silahlar bir an evvel bulunmalı" dedi.

Rakamlar korkunç!


O gün komutanlıktan değişik çap ve türlerde yüzlerce silah, roketatar ve el bombaları kaçırıldı. Bu silahlar ve adetleri iddianameye şöyle yansıdı: * 72 adet 9x19 mm çaplı SIG Saeur marka tabanca * 74 adet 5,56 mm M4 piyade tüfeği * 9 adet 40 mm M203 bomba atar* 12 adet 7,62 mm Minimi makineli tüfek * 13 adet 9x19 mm MP5 makineli tabanca * 4 adet 7,62 mm Bora-12 keskin nişancı tüfeği * 4 adet 7,62 mm susturucu namlu * 5 adet 12 No av tüfeği * 1 adet shotgun 12 gauge * 9 adet RPG 7 roketatar * 8 adet RPG 7 dürbünü * 4 adet Bora-12 dürbünü * 115 adet optik malzeme * 178 telsiz malzemesi * 81 ordonat malzemesi * 65 hava harekat malzemesi * 78 adet taarruz tipi el bombası * 94 adet savunma tipi el bombası* 21 adet roket 66 mm antitank M72 * 11 adet M60 ateşleme çakmağı * 199 adet tapa el bombası ince M204 * 19 bin 994 adet 7,62 mm fişek * 40 bin 375 adet 5,56 mm fişek.

Aybike Eroğlu
Yeni Şafak
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