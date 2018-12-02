15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?

15 Temmuz darbe giriminde FETÖ'cülerin kullandığı silahların bir bölümü İstanbul
Beykoz'daki SAT Grup Komutanlığı'ndan sağlanmıştı. Komutanlıktan onlarca tabanca,
makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, roketatar, el bombaları ve binlerce mermi
çalınmıştı. Yeni Şafak, çoğu hala kayıp olan bu silahların tamamı subay ve astsubaydan
oluşan FETÖ'cü hainler tarafından kaçırılma anına ilişkin şok kamera görüntülerine
ulaştı.
195 KİŞİ 17.00'DA TOPLANDI
Görüntülere ve dava dosyasına giren ayrıntılara göre, 15 Temmuz günü birlikteki
hareketlilik saat 17.00'da başladı. Darbe girişimine katılan SAT, SAS ve sivil
195 kişi olduğu tahmin edilen şüpheliler, bu saatten itibaren toplanmaya başladı.
Saat 17.45-18.00 sıralarında nöbetçi subay Deniz Binbaşı Tahsin İşlekel, güvenlik
merkezinde bulunan nöbetçi subaylığı kasasından ordonat ambarlarına ait anahtarları
aldı ve kalkışmaya iştirak eden personele verdi.
FETÖ'cü astsubay merdiven yardımıyla ulaştığı kameraları böyle devre dışı bıraktı.
SİLAHLAR 18 ARAÇLA ÇIKARILDI
Saat 18.10 sularında girişimin fark edilmemesi için hırsızlık bahanesiyle nöbetçiler
dahil tüm erler nöbetçi subay tarafından yemekhanede toplandı. 18.45'te Astsubay
Kıdemli Başçavuş Mutlu Ferik, merdiven yardımıyla cephanelik bölgesindeki güvenlik
kameralarını devre dışı bıraktı.
19.00'dan 20.30'a kadar kalkışma girişimine katılan personellerin kullanacağı
malzemeler cephaneliklerden dışarı çıkarıldı. Personel ve silahlar 18 araçla
belirlenen bölgelere götürüldü.
Derhal bulunmalı
FETÖ'cüler tarafından kaçırılan silahların çoğu hala kayıp. İddianameye göre
silahların bir kısmı Beykoz'dan Ankara'daki Akıncı Üssü'ne intikal eden askeri
personelle birlikte gitti, ancak kesin sayı bilinmiyor. Silahlardan 11'i SAS
Komandosu Avşar Zırh ve Astsubay Cafer Saraç'ın itirafları doğrultusunda Riva'da
toprağa gömülü halde, 6'sı da Ümraniye'de bir evin bodrumunda bulundu.
SADECE 17'Sİ BULUNABİLDİ
Riva'da yapılan kazıda 11 uzun namlulu silah, 5 şarjör, 459 fişek ile çeşitli
askeri malzemeler ele geçirildi. Silahların yanı sıra tespit edilen kamuflajlı
sırt çantası ve 2 hücum yeleği askeri birliğe teslim edildi. FETÖ'den tutuklu
SAT'çı Astsubay Üstçavuş Levent Özcan'a zimmetli silah ve mühimmatlar da Ümraniye'deki
bir evin bodrumunda bulundu. Evin bodrum katındaki gizli bölmede yapılan aramada
2 adet Colt M4 uzun namlulu silah, 2 MP5 uzun namlulu yakın muharebe silahı,
2 tabanca, 4 çelik yelek, askeri malzemeler ve farklı çaplarda 530 mermi ele
geçirilmişti.
BÜYÜK TEHLİKE ARZEDİYOR
Davayı yakından takip eden Avukat Necip Kibar, komutanlıktan çıkarılan kamyonlar
dolusu silahın devamının tehlike arz ettiğini söyledi. Bulunan silahların, kayıp
silahların bir kısmı olduğunu belirten ve söz konusu silahların hala bir yerlerde
hazır bekletildiğini savunan Av. Kibar, "Faili meçhul cinayetlerde kullanılma
olasılığına karşı bu kayıp silahlar bir an evvel bulunmalı" dedi.
Rakamlar korkunç!
O gün komutanlıktan değişik çap ve türlerde yüzlerce silah, roketatar ve el
bombaları kaçırıldı. Bu silahlar ve adetleri iddianameye şöyle yansıdı: * 72
adet 9x19 mm çaplı SIG Saeur marka tabanca * 74 adet 5,56 mm M4 piyade tüfeği
* 9 adet 40 mm M203 bomba atar* 12 adet 7,62 mm Minimi makineli tüfek * 13 adet
9x19 mm MP5 makineli tabanca * 4 adet 7,62 mm Bora-12 keskin nişancı tüfeği
* 4 adet 7,62 mm susturucu namlu * 5 adet 12 No av tüfeği * 1 adet shotgun 12
gauge * 9 adet RPG 7 roketatar * 8 adet RPG 7 dürbünü * 4 adet Bora-12 dürbünü
* 115 adet optik malzeme * 178 telsiz malzemesi * 81 ordonat malzemesi * 65
hava harekat malzemesi * 78 adet taarruz tipi el bombası * 94 adet savunma tipi
el bombası* 21 adet roket 66 mm antitank M72 * 11 adet M60 ateşleme çakmağı
* 199 adet tapa el bombası ince M204 * 19 bin 994 adet 7,62 mm fişek * 40 bin
375 adet 5,56 mm fişek.
Aybike Eroğlu