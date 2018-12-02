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Bakan Selçuk otizmli Ozan Barış ile buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken, müzisyen Ogün Sanlısoy ve otizmli çocukları Ozan Barış Sanlısoy ile bir araya geldi. Görüşmede özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için yapılabilecekler ele alındı
02 Aralık 2018 08:10
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Bakan Selçuk otizmli Ozan Barış ile buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken, müzisyen Ogün Sanlısoy ve otizmli çocukları Ozan Barış Sanlısoy ile bir araya geldi.

Erken, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Sabancı Öğretmenevi'ndeki görüşmede, Selçuk'a, otizm ile ilgili 10 yıldır yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdiklerini ve bir rapor sunduklarını belirtti.

Görüşmenin, yaklaşık bir saat sürdüğünü ifade eden Erken, kaynaştırma ve özel eğitim sınıfları, otistik çocuklar eğitim merkezleri (OÇEM), özel okullarda otizmli öğrenciler için kontenjan açılması, öğretmen, aile ve eğitimcilerin eğitimleri, özel eğitimci atamaları, sivil toplum çalışmaları, rehabilitasyon ve otizmin diğer ülkelerdeki durumu gibi birçok konunun ele alındığını kaydetti.

Görüşmede, otizm konusunun yanında diğer farklı gelişen çocukların da konuşulduğunu ifade eden Erken, "Otizm konusunda atılacak her olumlu adımın diğer gruplara da yansıyacağını ve tüm engelli çocukların eğitim haklarının önemini vurguladık." paylaşımında bulundu.

Erken, Bakan Selçuk'a, daveti ve ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti.


Müzisyen Sanlısoy: Bizleri umutlandırdı


Müzisyen Sanlısoy, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ile görüşmemiz gerçekleşti. Bizi misafir ettiği ve dinlediği için teşekkür ederiz. Otizm konusundaki bilgisi ve vizyonu bizleri umutlandırdı" ifadelerini kullandı.

Selçuk da görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ozanımızın ve tüm özel evlatlarımızın yarınları için hep birlikte çalışacağız. Tecrübelerinizi ve önerilerinizi paylaştığınız için biz teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ailesi Ozan'ı okuldan almak istediklerini duyurmuştu


Erken ve Sanlısoy geçen ay sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, otizmli çocukların eğitimde birçok sorun yaşadıklarına dikkati çekerek, "Oğlumuz Ozan Barış okulda iyi bir eğitim alsın diye yıllardır yaptığımız mücadeleden vazgeçiyoruz. Otizmli çocukların eğitim sorunları, çocukların ve ailelerin durumu inanın bildiğinizin çok ötesinde. Çocuğumuzun zorunlu eğitim sisteminden muaf tutulması isteğimizi, bilgilerinize sunuyorum. Bundan sonra gerekli eğitimi, evde kendimiz vermek için var gücümüzle çalışacağız." açıklamasında bulunmuşlardı.
Anadolu Ajansı
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