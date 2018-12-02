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Bakan Selçuk otizmli Ozan Barış ile buluştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken, müzisyen Ogün Sanlısoy ve otizmli çocukları Ozan Barış Sanlısoy ile bir araya geldi. Görüşmede özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için yapılabilecekler ele alındı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken, müzisyen Ogün Sanlısoy ve otizmli çocukları Ozan Barış Sanlısoy ile bir araya geldi.
Erken, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Sabancı Öğretmenevi'ndeki görüşmede, Selçuk'a, otizm ile ilgili 10 yıldır yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdiklerini ve bir rapor sunduklarını belirtti.
Görüşmenin, yaklaşık bir saat sürdüğünü ifade eden Erken, kaynaştırma ve özel eğitim sınıfları, otistik çocuklar eğitim merkezleri (OÇEM), özel okullarda otizmli öğrenciler için kontenjan açılması, öğretmen, aile ve eğitimcilerin eğitimleri, özel eğitimci atamaları, sivil toplum çalışmaları, rehabilitasyon ve otizmin diğer ülkelerdeki durumu gibi birçok konunun ele alındığını kaydetti.
Görüşmede, otizm konusunun yanında diğer farklı gelişen çocukların da konuşulduğunu ifade eden Erken, "Otizm konusunda atılacak her olumlu adımın diğer gruplara da yansıyacağını ve tüm engelli çocukların eğitim haklarının önemini vurguladık." paylaşımında bulundu.
Erken, Bakan Selçuk'a, daveti ve ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Selçuk da görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ozanımızın ve tüm özel evlatlarımızın yarınları için hep birlikte çalışacağız. Tecrübelerinizi ve önerilerinizi paylaştığınız için biz teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu.
Ailesi Ozan'ı okuldan almak istediklerini duyurmuştu
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